закрыть
23 февраля 2017, четверг, 11:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Азербайджан объявил в международный розыск европейских депутатов

5
  • 23.02.2017, 9:15
  • 12,602

Алиев провоцирует международный скандал.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного музея естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азохского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов сообщил АПА, в настоящее время изучается соответствие их деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права.

Генпрокуратура Азербайджана также объявила в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) за наблюдение за «референдумом» в Нагорном Карабахе».

В их отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, и по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в так называемом «референдуме» 20 февраля в качестве «наблюдателей». Суд принял решение об аресте Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины. Они объявлены в международный розыск по линии «Интерпола».


Мнение

Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию