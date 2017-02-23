Азербайджан объявил в международный розыск европейских депутатов 5 23.02.2017, 9:15

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Алиев провоцирует международный скандал.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного музея естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азохского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов сообщил АПА, в настоящее время изучается соответствие их деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права.

Генпрокуратура Азербайджана также объявила в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) за наблюдение за «референдумом» в Нагорном Карабахе».

В их отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, и по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в так называемом «референдуме» 20 февраля в качестве «наблюдателей». Суд принял решение об аресте Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины. Они объявлены в международный розыск по линии «Интерпола».