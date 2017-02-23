закрыть
23 февраля 2017, четверг, 20:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Витебщине 15 сельхозпредприятий признаны банкротами

12
  • 23.02.2017, 18:10
  • 9,127

От банкротства сельхозпредприятий регион потеряет в сельской местности сразу 454 рабочих места.

Процесс банкротства начат в отношении еще трех сельхозпредприятий Витебской области. ОАО «Париж-Агро» и ОАО «Вереньки-Агро» из Поставского района, а также ОАО «Ушачский райагросервис» установлен защитный период сроком на один месяц, пишут «Народные новости Витебска».

Заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве во всех трех случаях были поданы самими должниками. В экономическом суде Витебской области ситуацию в Ушачском райагросервисе рассматривали 15 февраля, а на сельхозпредприятиях Поставщины — днем ранее.

По итогам второго квартала 2016 года ОАО «Париж-Агро», специализировавшееся на выращивании крупного рогатого скота, понесло убытки в размере 341 900 рублей (BYN), в это время там работало 87 «парижан».

У ОАО «Вереньки-Агро», где занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, положение не намного лучше — 183 100 рублей убытков за тот же период. В случае ликвидации предприятия здесь работу потеряют 121 человек.

В ОАО «Ушачский райагросервис», в отличие от предыдущих двух хозяйств, где доля государства минимальна, 7,86% акций принадлежат Республики Беларусь, а 91,93% —Витебской области. Это, впрочем, никак не сказалось на эффективности предприятия, также выращивающего зерновые и зернобобовые культуры — его убытки составили 353 200 рублей.

При банкротстве райагросервиса новую работу придется искать еще большему количеству людей — 164 сельчанам.

Таким образом, с учетом ОАО «Матюши-Агро», чье дело аналогичным образом было рассмотрено в первой декаде месяца, в феврале на Витебщине приступили к банкротству четырех сельхозпредприятий. При этом регион потеряет в сельской местности сразу 454 рабочих места.

Всего, согласно решению правительства, в Витебской области процедуре банкротства подвергнут 15 хозяйств, еще 87 хозяйствам повезло больше — они должны пройти досудебное оздоровление.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию