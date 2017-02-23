На Витебщине 15 сельхозпредприятий признаны банкротами 12 23.02.2017, 18:10

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От банкротства сельхозпредприятий регион потеряет в сельской местности сразу 454 рабочих места.

Процесс банкротства начат в отношении еще трех сельхозпредприятий Витебской области. ОАО «Париж-Агро» и ОАО «Вереньки-Агро» из Поставского района, а также ОАО «Ушачский райагросервис» установлен защитный период сроком на один месяц, пишут «Народные новости Витебска».

Заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве во всех трех случаях были поданы самими должниками. В экономическом суде Витебской области ситуацию в Ушачском райагросервисе рассматривали 15 февраля, а на сельхозпредприятиях Поставщины — днем ранее.

По итогам второго квартала 2016 года ОАО «Париж-Агро», специализировавшееся на выращивании крупного рогатого скота, понесло убытки в размере 341 900 рублей (BYN), в это время там работало 87 «парижан».

У ОАО «Вереньки-Агро», где занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, положение не намного лучше — 183 100 рублей убытков за тот же период. В случае ликвидации предприятия здесь работу потеряют 121 человек.

В ОАО «Ушачский райагросервис», в отличие от предыдущих двух хозяйств, где доля государства минимальна, 7,86% акций принадлежат Республики Беларусь, а 91,93% —Витебской области. Это, впрочем, никак не сказалось на эффективности предприятия, также выращивающего зерновые и зернобобовые культуры — его убытки составили 353 200 рублей.

При банкротстве райагросервиса новую работу придется искать еще большему количеству людей — 164 сельчанам.

Таким образом, с учетом ОАО «Матюши-Агро», чье дело аналогичным образом было рассмотрено в первой декаде месяца, в феврале на Витебщине приступили к банкротству четырех сельхозпредприятий. При этом регион потеряет в сельской местности сразу 454 рабочих места.

Всего, согласно решению правительства, в Витебской области процедуре банкротства подвергнут 15 хозяйств, еще 87 хозяйствам повезло больше — они должны пройти досудебное оздоровление.