«Печатный станок» не спасет луканомику 1 Александр Обухович, «Белгазета»

25.02.2017, 11:03

Источник: cartoon.kilichki.ru

Что реально стоит за письмом Прокоповича к Лукашенко?

То, что кредитно-денежная политика Нацбанка душит реальный сектор экономики, - уже ни для кого не секрет.

Даже странно, что письмо экс-главы главного регулятора г-на Прокоповича Лукашенко по этому поводу появилось сейчас, а не год назад. Хотя год назад в наших властных коридорах еще гуляли мечты о крупных кредитах, получаемых одновременно с разных сторон, и о повышении цен на нефть, которое приведет к росту платежеспособного спроса в России.

Никто даже не пробовал соотнести размер ожидаемых кредитов с потребностью экономики в валюте. А ведь эти кредиты - крохи, достаточные разве что на содержание нынешнего, явно избыточного госаппарата и соблюдение видимости стабильности в обществе. Так, правительство г-на Мясниковича еще в 2014 г. определило потребность нашей экономики в инвестициях в $68 млрд. И что тогда решает кредит в $2-3 млрд.?

Не так сложно представить себе, к чему ведет жесткая кредитно-денежная политика. Попытка «жить по средствам» в условиях сегодняшнего жесткого дефицита валюты и при отрицательном накоплении в стране - путь к «стабилизации в нищете». Уже сегодня вице-премьер г-н Семашко утверждает: дефицит оборотного капитала - главный тормоз для наращивания объемов производства в промышленности. Можно добавить - и фактор дополнительных убытков для них. А количество действительно убыточных предприятий уже давно превысило 50%. И это при том, что им разрешено не начислять амортизацию! Сбыт продукции продолжает падать. Конечно, в условиях рынка всегда возможны краткосрочные колебания спроса, но в среднесрочной перспективе тенденция очевидна. Да, сегодня предприятия увольняют лишний персонал, сокращают запасы (в т.ч. готовой продукции), но их финансовое состояние не улучшается.

Конкурентоспособность продукции не растет (с чего бы, если мы сокращаем инвестиции?), сбыт, с некоторыми колебаниями, сокращается и в имеющейся номенклатуре будет сокращаться. Завтра сокращать людей и объемы производства придется вновь. И так - до банкротства.

В основе сокращения экспорта лежит не только и не столько недостаток оборотного капитала, но, главным образом, прогрессирующее техническое отставание наших производств и крайне некачественное управление. Но сокращение экспорта требует в условиях Беларуси и сокращения рублевой массы. Или девальвации. С дальнейшим вымыванием оборотного капитала. И так - цикл за циклом. Что, в конце концов, и приведет к стабилизации экономики на некотором минимуме. Без источников накоплений для того, чтобы из этого минимума выбраться.

Где находится этот минимум - сказать сложно. Если сегодня в экономике, социальной сфере и госаппарате около 1 млн. избыточной численности (без которой сегодняшние объемы производства и функции бюджетополучателей можно обеспечить), при продолжении нынешней экономической политики это число будет только расти. Такая вот цена у сохранения «белорусской модели».

Да, есть опыт Запада. Когда после кризиса 2008г. все правительства полезли в долги, но обеспечили докапитализацию пошатнувшихся банков. Заставив их обеспечить почти дармовой кредит для предприятий. Которые в 2008-14гг. почти удвоили темпы обновления капитала, стремясь увеличить конкурентоспособность на выходе из кризиса. Но - «что позволено Юпитеру, не позволено быку». Наша проблема в том, что у нас и финансировать особо нечего. И что ни госинвестиции - то провал. Цемент, молоко, трубы, деревообработка - и далее везде.

Даже если нынешнему правительству удалось бы наскрести какие-то средства на инвестиции (за счет населения либо раскрутки внешнего кредитора или инвестора), доверять им реализацию инвестпроекта просто нельзя: загубят обязательно. Как апофеоз правительственной мысли в поисках выхода из кризиса - признание стратегически важным инвестпроектом создание производства садовых домиков. Как будто по всему СНГ - бум создания садовых товариществ. И уровень нынешнего управления экономикой страны прекрасно продемонстрировал холдинг деревообработки под крылом Банка развития. Как прокомментировал свой визит в Комитет по инвестициям один из потенциальных инвесторов, «этим детям спички давать нельзя».

Что реально стоит за требованиями Прокоповича и Семашко к Нацбанку смягчить кредитно-денежную политику? Дай денег, бо сильно кушать хочется? И черт с ней, с инфляцией? Опять спекуляция на возможном социальном протесте? А искать выход из кризиса в нашей экономике кто будет? Только смягчением кредитно-денежной политики из кризиса не выбраться.

Лукашенко с просьбой дать предложения по выходу из кризиса уже обращался, по-моему, ко всем: к правительству, к ученым, к бизнесу. Рекомендации по оздоровлению нашей экономики высказали и МВФ, и ЕФСР. И что в итоге? Карикатурный НСУР-2030? А каким критериям должны удовлетворять предложения и кто их будет докладывать?

Если главным требованием к предложениям является выбраться из кризиса за год - два, то можно не суетиться: таких волшебных рецептов заведомо существовать не может. Структурные реформы, необходимость в которых более чем назрела, могут дать эффект лет через пять. Реструктуризация предприятий - через три-пять лет, масштабные инвестиции - лет через семь. Все это - с начала демонтажа «белорусской модели», в рамках которой выбраться из кризиса невозможно. А скоро снова выборы, надо победу бы над к кризисом к ним приурочить.

И кто будет сортировать, обобщать и докладывать Лукашенко предложения? Так, в бизнес-ассоциациях убеждены, что их предложения никто просто не читает. А здесь кто?

Экс-помощник президента по экономике г-н Ткачев, который навсегда остался в 50-х гг. прошлого века? Еще один бывший президентский помощник г-н Рудый, поборник западных либеральных моделей, надеющийся почти исключительно на иностранные инвестиции? Замглавы президентской администрации г-н Снопков, который как экономист никак не проявил себя в Минэкономики? Кто-то из еще более доверенных, но не понимающих в современной экономике вообще ничего? И кто проверит обоснованность этих предложений?

Нужно политическое решение. Либо мы спасаем экономику Беларуси, даже ценой немалых социальных жертв, либо продолжаем отбиваться от текущих проблем, погружаясь в болото безысходности.

Александр Обухович, «Белгазета»