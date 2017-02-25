закрыть
25 февраля 2017, суббота, 15:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вещи белорусских добровольцев выставили в киевском музее

  • 25.02.2017, 14:46

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Украинский восток».

Выставка является вторым по счету музейным проектом Национального музея истории Украины, который посвящен войне на востоке Украины, сообщили Charter97.org в тактической группе «Беларусь».

Второй раз в экспозиции присутствуют реликвии бойцов тактической группы «Беларусь».

Часть выставки посвящена участию иностранных граждан в защите Украины. Там представлены вещи белорусских добровольцев: бело-красно-белый флаг, под которым белорусы защищали поселок Пески рядом с Донецким аэропортом, бронежилет Алеся Черкашина, который был ранен 10 августа 2015 года в бою под Старогнатовкой и умер 28 августа в больнице, каска Виталия Телиженко, украинца, одного из основателей тактической группы «Беларусь», который погиб 10 августа 2015 года, боевые шевроны белорусских добровольцев и другие вещи.

На выставке представлены несколько тысяч экспонатов.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию