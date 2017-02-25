Вещи белорусских добровольцев выставили в киевском музее 25.02.2017, 14:46

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Украинский восток».

Выставка является вторым по счету музейным проектом Национального музея истории Украины, который посвящен войне на востоке Украины, сообщили Charter97.org в тактической группе «Беларусь».

Второй раз в экспозиции присутствуют реликвии бойцов тактической группы «Беларусь».

Часть выставки посвящена участию иностранных граждан в защите Украины. Там представлены вещи белорусских добровольцев: бело-красно-белый флаг, под которым белорусы защищали поселок Пески рядом с Донецким аэропортом, бронежилет Алеся Черкашина, который был ранен 10 августа 2015 года в бою под Старогнатовкой и умер 28 августа в больнице, каска Виталия Телиженко, украинца, одного из основателей тактической группы «Беларусь», который погиб 10 августа 2015 года, боевые шевроны белорусских добровольцев и другие вещи.

На выставке представлены несколько тысяч экспонатов.