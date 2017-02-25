Власти банкротят Витебский плодоовощной комбинат 4 25.02.2017, 16:19

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Фото: news.vitebsk.cc

Сейчас на плодоовощном комбинате работают 106 человек, а всего три года назад их было вдвое больше — 225.

Производство по делу о банкротстве открытого акционерного общества «Витебский плодоовощной комбинат» возбуждено 24 февраля экономическим судом Витебской области, сообщает сайт news.vitebsk.cc.

Ранее решение о нецелесообразности досудебного оздоровления комбината было принято концерном «Белгоспищепром». Два года назад акции ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» на общую сумму 1 925 781 рублей были переданы из собственности Витебской области в республиканскую собственность.

На начало 2017 года объем долговых обязательств предприятия превысил 18 000 000 рублей. А в январе комбинату пришлось вернуть лизингодателю линию для производства детского питания виз-за того, что договор лизинга был расторгнут из-за ненадлежащего выполнения ОАО обязательств по нему, сообщил председатель концерна «Белгоспищепром» Игоря Шустов.

Витебский плодоовощной комбинат неоднократно упоминался в СМИ в связи со скандалами. Так, в 2010 году торговые сети областного центра отказались продавать продукцию предприятия : детское питание и питание для беременных, освященное православным священником по инициативе небезызвестного Сергея Рыжова. А в 2015 году в отношении директора комбината возбудили уголовное дело за то, что он приказал подчиненным закопать 15 тонн просроченного и более 10 тонн стеклобоя.

Сейчас на плодоовощном комбинате работают 106 человек, а всего три года назад их было вдвое больше — 225.