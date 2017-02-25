закрыть
25 февраля 2017, суббота, 19:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Власти банкротят Витебский плодоовощной комбинат

4
  • 25.02.2017, 16:19
  • 9,437
Фото: news.vitebsk.cc

Сейчас на плодоовощном комбинате работают 106 человек, а всего три года назад их было вдвое больше — 225.

Производство по делу о банкротстве открытого акционерного общества «Витебский плодоовощной комбинат» возбуждено 24 февраля экономическим судом Витебской области, сообщает сайт news.vitebsk.cc.

Ранее решение о нецелесообразности досудебного оздоровления комбината было принято концерном «Белгоспищепром». Два года назад акции ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» на общую сумму 1 925 781 рублей были переданы из собственности Витебской области в республиканскую собственность.

На начало 2017 года объем долговых обязательств предприятия превысил 18 000 000 рублей. А в январе комбинату пришлось вернуть лизингодателю линию для производства детского питания виз-за того, что договор лизинга был расторгнут из-за ненадлежащего выполнения ОАО обязательств по нему, сообщил председатель концерна «Белгоспищепром» Игоря Шустов.

Витебский плодоовощной комбинат неоднократно упоминался в СМИ в связи со скандалами. Так, в 2010 году торговые сети областного центра отказались продавать продукцию предприятия : детское питание и питание для беременных, освященное православным священником по инициативе небезызвестного Сергея Рыжова. А в 2015 году в отношении директора комбината возбудили уголовное дело за то, что он приказал подчиненным закопать 15 тонн просроченного и более 10 тонн стеклобоя.

Сейчас на плодоовощном комбинате работают 106 человек, а всего три года назад их было вдвое больше — 225.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию