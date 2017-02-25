Пинчанин брал банковские кредиты и проигрывал в букмекерских конторах 7 25.02.2017, 17:17

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В преступную схему игроман вовлек восемь человек, которые взяли для него кредитов на 100 миллионов неденоминированных рублей.

Как рассказал «Медиа-Полесью» помощник пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич, речь идет о 41-летнем пинчанине, который работал грузчиком в одной из торговых организаций города. Мужчина женат, имеет три непогашенные судимости, связанные с выманиванием субсидий и кредитов, подделкой документов и совершением мошеннических действий.

- Много денег мужчина спускал на ставках на спортивных тотализаторах, – рассказывает Александр Плескацевич. - У осужденного был открыт счёт в одной из букмекерских контор. И, например, с февраля по март 2016 года он играл практически ежедневно, чаще всего проигрывая.

Для новых ставок нужны были деньги, и мужчина решил добыть их, используя имеющиеся у него статус ИП. Предпринимательство он открыл пятнадцать лет назад, но деятельности не осуществлял.

Игроман оформил липовые справки о доходе и отправился за кредитом в банки. Сначала ему везде отказывали, его заявки не пропускала служба безопасности. Но в городе появились отделения новых банков, которые не так строго подходили к вопросу выдачи кредитов, поэтому несколько раз деньги он получил.

- Кроме того, злоумышленник привлек к получению банковских кредитов своих знакомых. В основном это были женщины, искавшие работу, – рассказывает работник прокуратуры. - Мошенник обещал их трудоустроить, но сначала просил взять для него кредит за вознаграждение, и женщины соглашались. На просителей кредита он оформлял липовые справки о доходах и вместе с ними присутствовал в банках на собеседованиях при оформлении заявки на кредит (он подсказывал своим знакомым, что надо говорить банковскому клерку).

Таким образом, хитроумный пинчанин заполучил около 100 миллионов неденоминированных рублей. Львиная часть денег шла на ставки у букмекеров, остальное мужчина тратил на себя и вносил средства на погашение взятых кредитов.

- В одном из банков схема не сработала. Сотрудница банка почувствовала неладное и сообщила в службу безопасности, там ей поручили тянуть время. Вскоре прибыли сотрудники ОБЭП и задержали кредитополучателя, мнимый ИПэшник к этому времени успел уйти, но и его вскоре нашли и задержали, – рассказал Александр Плескацевич.

В действиях задержанного были усмотрены признаки мошеннических действий, ведь он не имел такого дохода, чтобы возвращать взятые кредиты.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 380 УК РБ «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» за липовые справки о доходах и по ст. 209 УК РБ «Покушение на мошенничество» (за те случаи, когда ему было отказано в получении кредита) и «Мошенничество» ( в случае получения денег у банка).

Суд города Пинска и Пинского района признал подозреваемого виновным и наказал четырьмя годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Помощник пинского межрайонного прокурора Александр Плескацевич подчеркнул, что лица, обращавшиеся за кредитом с фальшивыми справками, осуждены по ст. 380 УК РБ «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» и, кроме того, должны будут выплатить полученные кредиты банкам.