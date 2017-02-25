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Видеофакт: Brutto исполнили «Наша возьме» на «Минск-Арене»

  • 25.02.2017, 17:57

Коллектив Сергея Михалка выступил перед стартом третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» Минск - «Локомотив».

Минское «Динамо» принимает «Локомотив» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Перед началом поединка на «Минск-Арене» выступила известная белорусская группа Brutto.

Поединок начался в 17.00 по минскому времени.


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