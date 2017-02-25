закрыть
25 февраля 2017, суббота, 19:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белоруска нашла брата в интернате спустя 24 года

1
  • 25.02.2017, 18:37
Фото: tut.by

Жизнь летела, как у многих, пока полтора года назад минчанка не узнала, что у нее есть старший брат.

Жене 26 лет. Окончила школу, университет. Работала, раз в месяц ездила к маме в небольшой городок Минской области. Жизнь летела, как у многих, пока полтора года назад Женя не узнала, что у нее есть старший брат — Леша. Мальчика с синдромом Дауна родители когда-то отдали в интернат. Полтора года почти каждое воскресенье Женя навещает брата. Из близких об этом знает только один человек — ее парень Сергей. Женя мечтает, что когда-нибудь в своем доме или квартире она поставит большую ванную, чтобы Леша мог забираться в пену и был бы счастлив, как в детстве была счастлива она, пишет tut.by.

В гостях у Леши — старшего брата Жени

Четыре месяца Женя думала, стоит ли соглашаться на это интервью. Боялась за маму, но все-таки пришла. Она здесь не за тем, чтобы осуждать и винить, а чтобы сказать тем, чьи близкие родились или стали другими: любовь сильнее общественного мнения, а страх проходит — стоит сделать первый шаг.

Она не скрывает фактов и событий. Просит только изменить имена: имена — это очень личное.

«Бабушка сказала: для родителей это очень тяжело, не надо»

— Я родилась и росла как единственный ребенок в семье. На выходных и каникулах часто ездила к бабушке и деду. У них в альбомах на снимках первый раз и увидела этого мальчика… Он был очень похож на меня. Глаза, нос — все одинаковое. Тогда я стала спрашивать у двоюродных братьев: «А это кто?». Они удивлялись: «Ты что не знала, что у тебя есть брат?», но где он, что с ним, никто не говорил. Даже бабушка… Она сказала: да, был мальчик, но он так болел, что, наверное, уже умер. Когда вырастешь, если захочешь, я тебе все расскажу. Больше мы об этом не вспоминали. Я не знала, жив мой брат или нет: о нем говорили в каком-то неопределенном времени. Для семьи это была тайна.

— Почему вы у мамы ничего не спросили?

— Не знаю… Бабушка сказала: для родителей это очень тяжело, не надо… Моего дедушку — папиного отца — зовут Михаил Петрович. Когда родители развелись, семьи почти не общались, я редко к нему ездила. А полтора года назад вдруг захотелось навестить. Я подошла к нему, пробовала обнять, и он мне в лоб, без подготовки: «Я к Леше езжу. Ну к Леше — брату твоему». Я стою, слезы градом: «Он, что, живой?».

Я знаю, дедушка не хотел меня обидеть: он очень добрый. Просто он больше не мог держать в себе эту историю, а может, боялся, что никому из близких не успеет ее передать. У него самого уже не получалось ездить в интернат так часто. Вспоминал, когда бабушка умирала, просила: «Миша, только Лешу не забывай».

Весь вечер мы просидели с дедом у телевизора. Экран что-то вещал, а дед без конца повторял: «Как это у Леши никого не будет? Нужно к нему ездить. Меня не станет, кто его будет навещать?»

Оказывается, дедушка с бабушкой часто с ним виделись. Даже пробовали забирать его к себе, но он плакал, кричал — просился назад.

«Я Леше говорю, учись, книжки читай, — дедушка гордился братом. — Когда приезжаю, его всегда хвалят: он хорошо рисует, аппликации делает».

В тот вечер дед еще спросил: «Хочешь как-нибудь с тобой к нему съездим?». Я обрадовалась: «Давайте в эти выходные, можно?». Он улыбнулся: «Наверное, можно».

«С мамой я хотела сразу поговорить… Начинаю — и не могу»

Мы поехали через день. Ждать было очень тяжело, но ехать туда еще сложнее. По дороге, думала, пальцы себе повыкручиваю, так волновалась. Но я знала, что должна увидеть Лешу, посмотреть, что, как.

Полтора года почти каждое воскресенье Женя приезжает к Леше

По дедушкиным рассказам, брату на тот момент было 28. Он жил и сейчас живет в психоневрологическом доме-интернате. У него синдром Дауна, и еще он слабо разговаривает. А так здоровый, отличный парень.

Очень боялась, что там, в интернате, ему плохо, что его не кормят, обижают. Да и самого Лешу тоже боялась, не понимала, какой он, как с ним общаться. Сейчас, когда все это где-то далеко, понимаю, такие мысли от незнания. На территории интерната чисто, в зданиях — уютно, а Леша — чудо. Но страх неизвестности сильнее всего.

Помню, как поднималась к Леше в корпус — волнительно, непонятно. Вот ты сейчас встретишься с братом. А как это? У меня есть брат? Столько лет никого не было — и тут брат.

Дверь в отделение открыла медсестра. Дед довольный: «Лешу позовите». Она ушла за ним. Минуту нет, две, я уже накручиваю себя: «Ну почему? Почему так долго не выходит? Может, что-то случилось?».

И тут он появляется, такой маленький. Я даже не представляла, что он такой маленький. Я невысокая, а он еще ниже. И такой… грустный какой-то. Обнял меня.

— Он понял, что вы его сестра?

— Не знаю, дедушка нас представил.

Мы пошли с ним во двор, он сразу повеселел, говорю: «Леша, привет, я твоя сестра». Не знаю, сколько там пробыли, но все это время мы обнимались. А еще он смотрит, а потом раз — и в щеку поцелует. Я ему повторяю: «Мой ты хороший», а он мне: «Моя хорошая, моя любовь».

О чем мы говорили? Да ни о чем особо. Он у нас молчун. Ему задашь вопрос, ответит. А так все у него всегда хорошо.

Через неделю я приехала в интернат с Сергеем. Тогда очень смешно получилось: я пошла за Лешей в отделение, а Сергей остался на улице ждать. И вот мы с братом выходим, и я говорю ему: «Хочу тебя познакомить со своим другом». Он видит Сергея — и бегом к нему с распростертыми руками. Мы даже не поняли, что случилось. Сейчас они с Сергеем лучшие друзья. Мне кажется, Леша даже любит его больше, чем меня. Порой я ревную.

Женя говорит, Леша очень аккуратный. Вещи хранит всегда сложенными и носит с собой две упаковки салфеток — влажные и сухие

…С мамой я хотела сразу поговорить, столько было чувств и эмоций. Начинаю — и не могу. Я поехала к тете… Она долго молчала…

Потом начала: «Когда Лешка родился, мама с папой были совсем молодые. Мы встречали их из роддома, Марина плакала».

Леша прожил с ними пару лет. Врачи повторяли: он с кучей болезней, не жилец, ему мало осталось, в интернате ему лучше. А вы молодые, вам нужно еще рожать. Я не знаю, почему родители их послушали…

Не знаю… Мне сложно представить тех людей и то время — это ведь было 30 лет назад! Все тогда было не так. Это сейчас, когда у каждого в кармане интернет, можно почитать, что в синдроме Дауна нет ничего страшного. А тогда? Тогда все слушали врачей и бабок на лавках. А бабки и общественное мнение считали таких малышей позором.

Тетя говорила, сразу семья часто навещала Лешу, но это было невыносимо. Видеть, приходить, уходить и знать, что ты ничего не можешь сделать.

Через несколько лет мама забеременела мной. Ездили ли они потом к Леше? Я не знаю. Но я знаю, она чувствовала, что со мной что-то происходило. Интересовалась: «Что случилось? На работе проблемы?». Я отвечала: «Просто грустно». Она обнимала: «Все наладится, не переживай».

— Обиды больше нет?

— Ее и не было — ни на маму, ни на папу. Чем больше я думала об этой истории, тем меньше злилась на них. Они потом развелись, но у меня было счастливое детство и самые лучшие родители. Они дали мне все, что могут дать взрослые дочке. И кто знает, как бы все сложилась, поступи они иначе.

«Мы с ним очень похожи: даже дуемся и обнимаемся одинаково»

Лешка — клевый, спокойный и добрый. Мы с ним очень похожи по характеру. Говорим, даже дуемся и обнимаемся одинаково.

Но сразу видеться с ним было сложно. Первое время я приезжала и просто рыдала — слезы радости и грусти. Психологи в интернате объясняли: это нормально — эмоции должны найти выход. Предупреждали: так может продолжаться год, но я справилась быстрее.

Сергей и Леша теперь лучшие друзья

Больше я не грущу. И вообще, когда мы только познакомились, мне хотелось подарить ему все на свете. Так, я думала, можно возместить недостающее тепло. Все спрашивала у него: «Что бы ты хотел?». А он всего только йо-йо попросил. А еще брат любит красный цвет — сколько было счастья, когда я привезла ему красные носки, кепку и кофту.

Сначала я хотела забрать его к себе. Думала, дома ему будет лучше, а потом остановилась — не нужно. Нельзя вот так ворваться к человеку в жизнь и все изменить. В интернате ему хорошо, его там никто не обижает. Там его друзья. Представляете, он живет в блоке с ребятами, с которыми они с детства воспитываются. Сотрудники большие молодцы, что их не разлучили. У этих взрослых малышей там свой мир. Мир, где они идеально понимают друг друга.

Да и социальная жизнь у них активнее, чем у меня. Ездят в театры, у них проводят церковные службы, этим летом Лешка даже в лагере был.

А дома что? Четыре стены — и я все время на работе.

Мы с ним мечтаем, что когда-нибудь, когда у меня появится свое жилье, я смогу забирать его на выходные.

А пока зима, мы играем и рисуем в отделении, а летом выйдем во двор. Там у них на территории отличная беседка, можно посидеть, поболтать. Но брат больше любит, когда мы с Сергеем берем мяч и все гоняем в футбол. Тут же сходятся его друзья, и у нас набираются две большие команды.

…Я бываю у него почти каждое воскресенье. У Леши нет часов и календаря, но он точно знает, в какой день мы должны встретиться. Случается, заезжаю в субботу, и он такой: «Что за непорядок?».

Всегда расстраиваюсь, если приехать не получается. Знаю, он ждет и плачет. Откуда знаю? Ребята из интерната рассказали. Однажды даже ругала их, когда напугали брата, что я больше никогда не появлюсь. Долго успокаивала его после того случая, просила не верить мальчишкам.

Мне очень помогает Сергей. Когда я болела, он сам ездил к Леше, включал видеосвязь на вайбере, и мы общались.

— Когда вы с Лешей, бывало, что мама звонит?

— Да, она часто меня набирает, спрашивает, как дела.

— И что тогда?

— Я отхожу, и мы общаемся, или прошу перезвонить. Расскажу ли я ей когда-нибудь об этой истории? Не знаю. Я люблю и маму, и Лешу, и хочу, чтобы они были счастливы. И если для этого мне нужно жить с маленькой тайной — пусть. Тепло, которое я получаю от них взамен, того стоит.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию