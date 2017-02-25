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Стоимость воды в новых жировках шокировала брестчан

  • 25.02.2017, 18:58

В жировках за январь суммы к оплате, как и ожидалось, выросли.

Для маленькой квартиры площадью 30 квадратов с двумя обитателями жировка «потяжелела» в среднем на 6 рублей, для апартаментов площадью 138 кв. м, в которых живут четыре человека, – на 20 рублей, пишет vb.by.

В полученных жировках порадовала строка «теплоснабжение», которая традиционно тянет за собой самые большие платежи. С 1 января постановлением совмина тариф на эту услугу вырос на 17 % и составил 15,6098 рубля за 1 Гкал. С учетом январских морозов сумма к оплате грозилась выйти внушительная, однако в Министерстве ЖКХ решили за январское отопление населению выставить счет в объемах, потребленных в декабре. Суммы в жировках выросли лишь за счет утвержденного роста тарифов. Таким образом, за те же самые 1,5 Гкал тепловой энергии, потребленные в декабре, белорусы заплатили 20 рублей, в январе – 23,41 рубля.

Какие еще жилищно-коммунальные услуги подорожали с 1 января?

Вырос тариф на техническое обслуживание жилого дома (с 0,0994 рубля до 0,1 рубля за кв. м общей площади жилого помещения). Для трехкомнатной квартиры площадью 60 «квадратов» это означает увеличение суммы на 4 копейки в месяц. Более заметно выросла плата за техническое обслуживание лифта (с 0,6911 рубля до 1,19 рубля на одного проживающего в месяц). В итоге если за декабрь семья из трех человек заплатила «за лифт» 2,07 рубля, то за январь – уже 3,57 рубля.

Но круче всего – почти в два раза - вырос тариф на воду. В прошлом году мы платили за водоснабжение из расчета 0,279 рубля за кубометр, если укладывались в нормы потребления, и 0,7111 рубля за то, что тратили сверх нормы, то теперь – 0,5301 рубля и 0,7839 рубля соответственно. В итоге за 12 «нормативных» кубов воды в декабре мы заплатили 3,35 рубля, в январе – уже 6,36 рубля. Соответственно, подорожала и канализация – с 2,24 рубля до 4,25 рубля.

С учетом новых тарифов возмещение населением затрат по жилищно-коммунальным услугам в Брестской области составило около 44 %. Напомним, что по планам правительства мы должны будем возмещать тарифы на ЖКУ на 100 % уже к концу 2018 года.


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