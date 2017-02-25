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Стали известны лучшие спортсмены Беларуси 2016 года

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  • 25.02.2017, 19:39
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Владислав Гончаров
Фото: Reuters

Также названа лучшая белорусская команда.

В Минске прошла церемония вручения премии «Триумф. Героям спорта», сообщает by.tribuna.com.

«Лучшим спортсменом» стал Владислав Гончаровчемпион летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в прыжках на батуте, трехкратный призер чемпионата мира в 2015 г., призер Европейских игр в Баку-2015.

В номинации «Лучшая спортсменка» второй раз подряд болельщики главный приз отдали Дарье Домрачевой как победительнице общего зачета Кубка мира по биатлону сезона 2014/2015 гг. Поскольку Домрачева сейчас продолжает выступление на соревнованиях, награду вместо биатлонистки получил генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский.

«Лучшей командой» признана женская байдарка-четверка: Маргарита Махнева, Марина Литвинчук, Ольга Худенко и Надежда Лепешко завоевали бронзовую медаль летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также золото на чемпионате мира-2015.

«Лучшим тренером» по итогам голосования признана Ольга Власова – главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте, личный тренер олимпийского чемпиона Рио-2016 Владислава Гончарова.


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