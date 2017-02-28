Шуневич: Милиционеры пытаются обмануть детектор лжи 28.02.2017, 7:45

Фото: belgazeta.by

По словам министра, в МВД не умеют противостоять нарушителям закона внутри ведомства.

К проверке на детекторе лжи большинство сотрудников милиции относятся спокойно. Об этом министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил в интервью БелТА.

Правда, министр уточнил, что не все воспринимают проверку на полиграфе спокойно. "Встречаются и те, кто стремится уклониться от исследований или пытается обмануть детектор лжи", — констатировал Шуневич. Он добавил, что такой метод контроля в МВД уже не новый. Еще полтора года назад полиграф стали применять при назначении всех руководителей в системе МВД, начиная от начальника отдела.

Министр считает необходимым контролировать чистоту кадров глубоко и системно. По его словам, в МВД научились бороться с преступниками, а вот противостоять нарушителям закона внутри ведомства тут еще учатся. Ее пообещал, что работа по самоочищению в МВД будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что проверки на полиграфе начались в МВД после того, как пьяный руководитель Барановичской ГАИ Андрей Волковыцкий насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Гаишник был не в форме, не при исполнении служебных обязанностей и ехал на собственном авто.

Кстати, суд над Волковыцким начнется завтра, 28 февраля, в суде Ляховичского района.