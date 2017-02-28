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Николай Статкевич: У нас есть план

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  • 28.02.2017, 8:19
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Фото: AP/Sergei Grits

Один из лидеров БНК призвал готовиться ко Дню Воли в Минске.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал готовиться ко Дню Воли 25 марта в Минске и попросил организаторов акций в других городах отказаться от проведения в этот день митингов в регионах.

Об этом Николай Статкевич заявил в интервью «Радыё Свабода».

«Проблема решается в Минске. 25 марта нужно быть здесь. Если придет несколько десятков тысяч, тогда 26-го мы поедем в регионы. И уже там будем участвовать и выступать вместе. А если 25-го марта людей придет больше, чем я думаю, то возможно, что люди и не захотят расходиться. И тогда тем более будут нужны акции в регионах. Чтобы люди смогли спокойно и мирно продолжать свой протест. Наша ситуация очень ответственная. Мы должны крепко прижать власть, чтобы заставить ее уступить народу. Но при этом нельзя дать возможности для внешнего вмешательства. Надо действовать по одному плану. Он у нас есть. Мы по нему работаем. Поверьте нам!», - заявил Николай Статкевич.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов. На нем были сформулированы требования к власти, ответ на которые белорусы потребуют на Дне Воли 25 марта в Минске.

19 февраля акции протеста прошли в областных центрах Беларуси. Наиболее массовым был Марш в Гомеле, на который вышли несколько тысяч человек.

В воскресенье 26 февраля несколько тысяч рассерженных белорусов вышли на Марши в Витебске и Бобруйске, по несколько сотен – в Барановичах и Бресте.


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