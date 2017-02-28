Минчане требуют отменить грабительские техосмотры

Минчане требуют отменить грабительские техосмотры31
- 28.02.2017, 13:40
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Дорожный сбор слишком сильно бьет по карману белорусов.
После заявления замминистра транспорта Алексея Авраменко о том, что Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, белорусы подумали о целесообразности этого налога, пишет tut.by.
Автолюбители убеждены, что самым логичным все же является включение этого сбора в стоимость топлива: в таком случае и уплата пропорциональна использованию дорог, и не надо единовременно платить ощутимую сумму при прохождении техосмотра.