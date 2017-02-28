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Минчане требуют отменить грабительские техосмотры

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  • 28.02.2017, 13:40
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Дорожный сбор слишком сильно бьет по карману белорусов.

После заявления замминистра транспорта Алексея Авраменко о том, что Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, белорусы подумали о целесообразности этого налога, пишет tut.by.

Автолюбители убеждены, что самым логичным все же является включение этого сбора в стоимость топлива: в таком случае и уплата пропорциональна использованию дорог, и не надо единовременно платить ощутимую сумму при прохождении техосмотра.


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