Минчане требуют отменить грабительские техосмотры 31 28.02.2017, 13:40

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Дорожный сбор слишком сильно бьет по карману белорусов.

После заявления замминистра транспорта Алексея Авраменко о том, что Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, белорусы подумали о целесообразности этого налога, пишет tut.by.

Автолюбители убеждены, что самым логичным все же является включение этого сбора в стоимость топлива: в таком случае и уплата пропорциональна использованию дорог, и не надо единовременно платить ощутимую сумму при прохождении техосмотра.