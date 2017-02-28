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Экс-начальник Барановичской ГАИ: Сам не знаю, зачем сел пьяным за руль

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  • 28.02.2017, 13:59
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Фото: abw.by

Зал суда в Ляховичах не смог вместить всех пришедших на процесс по делу Андрея Волковыцкого.

- У нас никогда не было таких больших дел, это маленький районный суд, - рассказал kp.by судья, пока в зале доставляют стулья, чтобы всех рассадить.

В самом большом зале районного суда тесно: на процесс пришли журналисты, родственники обвиняемого и погибшей Ольги Стрелковской. Ее мать в черном траурном платке и с портретом дочери, плачет. Обвиняемый сидит за решеткой, опустив голову...

Напомним, авария случилась 26 ноября на дороге Барановичи-Ляховичи. Бывший исполняющий обязанности начальника Барановичской ГАИ Андрей Волковыцкий на личном автомобиле сбил 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Она погибла на месте.

На вопросы судьи бывший начальник ГАИ отвечает тихо и невнятно, не поднимая голову.

Когда прокурор начал зачитывать повреждения, которые получила Ольга от удара машины, ее мать закрыла руками уши и заплакала.

- Пешехода подбросило и ударило о лобовое стекло. Оно вдавилось внутрь салона и растрескалось, - судья зачитывает показания Волковыцкого, которые он давал во время предварительного следствия. - Я испытывал сильный шок... На моей полосе лежала девушка. Я потрогал пульс. Признаков жизни она не подавала.

Родственники погибшей Ольги Стрелковской.
Фото: Оксана БРОВАЧ

- Скажите, зачем вы сели за руль пьяным?

- На сегодняшний день я и сам ее могу ответить этот вопрос, не могу простить себя за это.

Перед тем, как сесть за руль пьяным, Волковыцкий с товарищами из Ляховичей пьянствовал в гараже. Мужчины отмечали устройство друга на новую работу. Выпил он тогда, насколько помнит, около 0,5 водки. На вопрос судьи о водительском стаже, обвиняемый пояснил, что водит авто с 1996 года. За это время, по его словам, у него не было протоколов за нарушение ПДД.

Андрей Волковыцкий полностью признал вину. Его обвиняют по ч.4 ст. 317 (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).


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