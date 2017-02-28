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Банкноту в 5 рублей продали на аукционе за $400

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  • 28.02.2017, 14:55
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За время аукциона за банкноту боролись девять потенциальных покупателей.

Бракованную 5-рублевую купюру с восьмизначным номером продали на интернет-аукционе за 737 рублей (почти 400 долларов). Про необычную банкноту стало известно пару месяцев назад, тогда ее ориентировочную стоимость оценивали в 150−200 долларов, пишет tut.by.

Уникальность банкноты в том, что серийный номер белорусских денег образца 2009 года обычно состоит из семи цифр. Серийный номер этой банкноты номиналом пять рублей — АВ 10000000. Бонисты предполагают, что наличие банкноты с восьмизначным номером следует расценивать как брак, хотя «существование такой банкноты полностью закономерно, так как тираж каждой серии банкнот (кроме серии замещения) составляет 10 миллионов экземпляров».

За время аукциона за банкноту боролись девять потенциальных покупателей. Минимальная ставка была 201 рубль. Две ставки оказались выше 700 рублей.


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