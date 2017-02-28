Politico: Что, если Дональд Трамп разыграл Кремль? 1 28.02.2017, 15:04

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Поразительное «превращение» Трампа завершилось в считанные дни.

«С тех пор как руководство американских спецслужб обвинило Россию во вмешательстве в ноябрьские президентские выборы, президенту Дональду Трампу приходится опровергать обвинения в том, что он марионетка Кремля, - отмечает Марк Беннеттс в Politico (перевод – inopressa.ru). - Есть и другое объяснение вмешательства Кремля. Оно может показаться нелогичным, но в отсутствие явных доказательств того, что Трамп находится «в кармане у Путина», не менее правдоподобно. Что, если Трамп разыграл Путина?»

«Рассмотрим версию, что Трамп обманул Кремль туманно-многообещающими заявлениями по критическим для России вопросам, таким как снятие экономических санкций и признание Крыма российским, а сам не собирался действовать в соответствии с ними, - говорится в статье. - В процессе завоевания Белого дома он получил бы, без всяких открытых просьб, содействие в форме кибератак и фальшивых новостей».

«Звучит полностью надуманно и бездоказательно? Определенно. Но то же можно сказать и о часто звучащем утверждении, что Трамп - маньчжурский президент, каждый ход которого контролируется из Москвы с помощью кодовых сообщений. И недавнее изменение позиций Трампа, которые раньше были благоприятными для Кремля, делает более вероятным то, что Путин с самого начала являлся пешкой в этой игре», - указывает автор.

«Поразительное превращение Трампа из героя в злодея завершилось на прошлой неделе, когда он пообещал сделать американский ядерный арсенал «самым лучшим в колоде», на что Москва ответила предупреждениями о новой гонке вооружений», - напоминает журналист.

«Разочарование России очевидно, - говорится далее. - Тот ли это Трамп, который казался таким многообещающим во время предвыборной кампании? Тот ли это человек, который хвалил Путина как сильного лидера и грубо намекал, что расчленит «устаревший» Североатлантический альянс? Где Трамп, в честь победы которого на выборах они чокались шампанским?»