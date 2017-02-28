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Беларусь вошла в мировой топ-10 по числу ворующих деньги мобильных «троянов»

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  • 28.02.2017, 20:15
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Беларусь попала в «рейтинг» стран с наибольшей долей пользователей, атакованных программами, которые крадут финансовую информацию.

Об этом говорится в ежегодном отчете «Лаборатории Касперского», передает tut.by.

По данным исследователей, мобильными банкерами были атакованы 0,47% всех пользователей из Беларуси. Наша страна оказалась на девятом месте мирового «рейтинга».

На первое место по доле атак попала Россия — там с мобильными банковскими троянцами столкнулись 4% всех пользователей. Также в пятерку попали Австралия, Украина, Узбекистан и Таджикистан.

По доле пользователей, которых атаковали мобильными вредоносными программами всех разновидностей, лидером оказался Бангладеш — каждый второй пользователь из этой страны сталкивался с вирусами и вредоносными программами.

По информации «Лаборатории», в 2016 году количество вредоносных установочных программ на мобильных устройствах по всему миру выросло в три раза по сравнению с 2015 годом. В общей сложности специалисты компании зафиксировали 8 526 221 мобильный вредоносный установочный пакет.


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