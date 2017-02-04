В Минске водитель устроил ночные гонки с ГАИ 20 4.02.2017, 13:23

6,542

Фото: ГАИ Фрунзенского района

В Минске водитель Ford Mondeo, уходя от погони ГАИ, попал в серьезное ДТП.

Об этом auto.tut.by рассказала представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.

Инцидент произошел 4 февраля около 04.00. На улице Лещинского внимание инспекторов привлек автомобиль Ford. Машина виляла из стороны в сторону, заезжала на бордюры. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться.

— На улице Аладовых 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в бордюрный камень, вылетел за пределы дороги и несколько раз опрокинулся, — сказали в ГАИ.

Фото: ГАИ Фрунзенского района

Водитель в аварии получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По внешним признакам парень был пьян.

Фото: ГАИ Фрунзенского района

В отношении нарушителя составлены три административных протокола.