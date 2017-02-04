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NASA выпустило виртуальную игру о Марсе

  • 4.02.2017, 20:58

Американские ученые всерьез задумались создать первую колонию на Марсе.

Американское агентство по изучению и исследованию космического пространства NASA создало виртуальную игру про Марс, посредством которой можно побывать на Красной планете, пишет hronika.info.

Проект Спайс Сити будет представлен в рамках футбольного матча Супербоул 51, который пройдет в Хьюстоне.

Как именно будет проходить развлечение – не известно. Однако сообщается, что все желающие, которые посетят комплекс Спайс Сити смогут попробовать себя в роли колонизатора Марса. Виртуальная игра, созданная специалистами NASA, позволит всем желающим, посредством виртуальной реальности, провести запуск ракеты, увидеть космические объекты и совершить высадку на Красную планету.

Американские ученые всерьез задумались создать первую колонию на Марсе. Пока исследования проводятся с помощью специальных тренажеров, и павильонов. Однако данная игра поможет понять исследователям, как поведет себя первый человек на Красной планете.


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