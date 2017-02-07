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Минюст США вступился за миграционный указ Трампа

  • 7.02.2017, 7:55

Министерство призвало апелляционный суд восстановить действие указа в интересах национальной безопасности.

Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа президента Дональда Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности, сообщает русская служба ВВС.

В 15-страничном резюме, излагающем позицию министерства, говорится, что указ - законное осуществление полномочий президента, а не запрет на въезд для мусульман.

Министерство юстиции настаивает, что вашингтонский суд "допустил ошибку, вводя судебный запрет на действие указа".

Указ Трампа вводил временный запрет на въезд в страну беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Решение приостановить действие было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене.

Прокурор Вашингтона, подавший иск, настаивал, что запрет неконституционен и наносит вред интересам штата.

Слушание в апелляционном суде в Сан-Франциско назначено на вторник.

Аргументы минюста

президент наилучшим образом может принимать решения о национальной безопасности

неверно называть указ запретом для мусульман, поскольку семь стран, подпавших под действие указа, были выбраны из-за исходящей от них террористической угрозы

указ таким образом "нейтрален по отношению к религии"

у иностранцев за пределами США нет прав на соблюдение предусмотренных американским законом процедур


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