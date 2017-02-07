В Минске арестован организатор «финансовых прачечных» 9 7.02.2017, 18:14

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За этим могут последовать задержания в строительной отрасли.

Об этом сообщили БелТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Сообщается, что оперативниками финансовой милиции Минска совместно с УСК по Минску и сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы под руководством 39-летнего минчанина, которая на протяжении нескольких лет оказывала содействие предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.

Организаторы преступной деятельности якобы создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур и, используя их реквизиты, предоставляли предпринимателям фиктивные финансовые документы, а также обналичивали поступившие от них денежные средства.

Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора. Как установили работники финансовой милиции, от лжеструктур в адрес компаний поступали строительные материалы, в том числе белорусского производства, по завышенным ценам, что позволяло этим предприятиям занижать налогооблагаемую базу и существенно "экономить" на налогах.

В отношении предпринимателей возбуждено три уголовных дела по ст.243 УК. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов при пособничестве лжепредпринимателей на общую сумму более Br212 тыс.

В настоящее время отрабатываются еще около 20 субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами "финансовых прачечных". В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур будет проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности.

Во время спецоперации в Минске и Минской области проведено более 25 обысков по месту жительства фигурантов, в помещениях, используемых ими в противоправной деятельности, в офисных помещениях субъектов хозяйствования, пользующихся услугами преступной группы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий.

В этих мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции. Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.