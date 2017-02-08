Украинский волонтер: России не нужны такие оторванные боевики как Гиви 5 8.02.2017, 19:59

Юрий Касьянов

Кремль хочет, чтобы боевики на Донбассе выполняли ее указания беспрекословно.

Москва проводит операцию по уничтожению слабоуправляемых боевиков на Донбассе, заявил изданию «Гордон» украинский волонтер Юрий Касьянов, комментируя ликвидацию донецкого боевика Михаила Толстых (Гиви).

«Я был бы счастлив, если бы Гиви и Моторолу уничтожили украинские спецслужбы. Но на самом деле я уверен, что слабоуправляемых боевиков уничтожает Москва. Кто-то говорит, что это делается в рамках слива «ДНР» и «ЛНР» Украине, другие уверены в намерениях Москвы интегрировать оккупированные территории Донбасса в состав РФ. Понятное дело, что самой России такие оторванные боевики не нужны. Я лично сомневаюсь, что Кремль откажется от захваченных территорий на востоке Украины, так как их цель заключается в полном интегрировании нашей страны обратно в возрождаемую российскую империю», – отметил волонтер.

По его мнению, российская сторона намерена добиться от боевиков на Донбассе беспрекословного выполнения своих указаний.

«На место Гиви и Моторолы хотят поставить полностью подконтрольных Кремлю людей. Москва хочет, чтобы ее указания выполнялись беспрекословно. Мириться президент РФ Владимир Путин вынужден только с кадыровцами. Для этого ему пришлось купить часть местных элит. А вот на Донбассе все гораздо проще – лидеры боевиков не имеют такого авторитета. Их проще уничтожить, чем покупать», – подчеркнул Касьянов.

Сегодня утром, 8 февраля, «минобороны «ДНР» сообщило об убийстве «в результате террористического акта» донецкого боевика Михаила Толстых, известного как Гиви.

Источник «Интерфакса» в «правоохранительных органах «ДНР»заявил, что боевик Гиви был взорван в собственном кабинете в Донецке.

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил, что в Донецке в результате взрыва был убит террорист Гиви.

Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе.

В 2014 году присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку «Сомали». Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами. В отношении Толстых в Украине применяется процедура заочного осуждения, он объявлен в розыск.

Захарченко возглавляет «ДНР» с августа 2014 года, до этого он называл себя «военным комендантом Донецка».