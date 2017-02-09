«Лукашенко допускает, что Москва готовит ему замену» 85 9.02.2017, 9:04

1,352

Карикатура: cartoon.kulichki.com

Cейчас происходит нечто более серьезное, чем в прошлые разы.

Правителям России и Беларуси пока не удалось согласовать рабочие графики с тем, чтобы определить дату проведения высшего государственного совета «союзного государства».

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Что мешает «союзникам» сделать шаг на встречу друг другу?

— Главными камнями преткновения являются нефть и газ, — заявил в интервью «Завтра твоей страны» аналитик-международник Андрей Федоров. — Это самое чувствительное место нашей экономики. Также не решены проблемы с поставками в Россию белорусского продовольствия.

В сумме набежало достаточно много.

— Это – не первая ссора союзников. Ранее подобные конфликты заканчивались «братскими поцелуями». Есть ли сейчас признаки грядущего примирения?

— Возможно, белорусская сторона где-то смягчит свою позицию. Не исключено, подобным образом поступит и Россия. Но конфликт продолжается очень долго. Сам по себе этот факт свидетельствует: сейчас происходит нечто более серьезное, чем в прошлые разы.

Сейчас белорусское руководство, видимо, очень сильно опасается неадекватного поведения восточного союзника. Минск хотел бы дистанцироваться от Москвы, но пока это не очень получается.

— Может ли Лукашенко притормозить запланированные на этот год крупные военные учения на нашей территории с участием российских войск?

— Формально может. Но пока звучат заявления, что будет все так, как запланировано ранее. Хотя я до конца не исключаю и вариант с отменой учений.

Тем более что до их начала еще полгода. А за это время многое может произойти.

— Как вы считаете, опасается ли Лукашенко, что российское руководство готовит ему замену?

— Думаю, такой вариант он допускает и пытается принять меры, чтобы это предотвратить.