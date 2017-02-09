«Лукашенко допускает, что Москва готовит ему замену»85
- 9.02.2017, 9:04
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Cейчас происходит нечто более серьезное, чем в прошлые разы.
Правителям России и Беларуси пока не удалось согласовать рабочие графики с тем, чтобы определить дату проведения высшего государственного совета «союзного государства».
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Что мешает «союзникам» сделать шаг на встречу друг другу?
— Главными камнями преткновения являются нефть и газ, — заявил в интервью «Завтра твоей страны» аналитик-международник Андрей Федоров. — Это самое чувствительное место нашей экономики. Также не решены проблемы с поставками в Россию белорусского продовольствия.
В сумме набежало достаточно много.
— Это – не первая ссора союзников. Ранее подобные конфликты заканчивались «братскими поцелуями». Есть ли сейчас признаки грядущего примирения?
— Возможно, белорусская сторона где-то смягчит свою позицию. Не исключено, подобным образом поступит и Россия. Но конфликт продолжается очень долго. Сам по себе этот факт свидетельствует: сейчас происходит нечто более серьезное, чем в прошлые разы.
Сейчас белорусское руководство, видимо, очень сильно опасается неадекватного поведения восточного союзника. Минск хотел бы дистанцироваться от Москвы, но пока это не очень получается.
— Может ли Лукашенко притормозить запланированные на этот год крупные военные учения на нашей территории с участием российских войск?
— Формально может. Но пока звучат заявления, что будет все так, как запланировано ранее. Хотя я до конца не исключаю и вариант с отменой учений.
Тем более что до их начала еще полгода. А за это время многое может произойти.
— Как вы считаете, опасается ли Лукашенко, что российское руководство готовит ему замену?
— Думаю, такой вариант он допускает и пытается принять меры, чтобы это предотвратить.