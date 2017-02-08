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Песков: Встречу Путина и Лукашенко так и не согласовали

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  • 8.02.2017, 15:55
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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил трудности в поиске понимания между правителями двух стран.

Встречу президента РФ Владимира Путина и Лукашенко пока согласовать не удалось, заявили в Кремле, передает interfax.by.

"Нет, пока так и не удалось согласовать графики двух глав государств в плане проведения Высшего госсовета «союзного государства» РФ и Беларуси, процесс продолжается", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что вчера Дмитрий Песков также заявил о том, что встреча правителей России и Беларуси может быть отменена.


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