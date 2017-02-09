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Активисты добились первого суда против декрета «о тунеядцах»

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  • 9.02.2017, 14:43
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Записанный налоговиками в «тунеядцы» белорусы бойкотируют скандальный декрет.

Гомельчанин Александр Семенов прошел с жалобами районную и областную налоговые инспекции. Теперь он собирается в судебном порядке доказать свое участие в финансировании государственных расходов, а также добиться неприменения в отношении него положений декрета «о тунеядцах», передает «Радыё Рацыя».

Активист независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак призывает тех, кто попал под декрет, действовать по такому же принципу:

- «Надо массово подавать в суды. Я призываю всех людей, кто сейчас попал под действие этого декрета, идти таким путем. Это все равно будет дешевле, так как судебная повестка стоит одну базовую, а не 20 базовых, которые нужно заплатить по декрету. Если вы вступаете в судебное дело, вопрос оплаты сбора для вас откладывается на то время пока идет этот процесс. По нашим подсчетам, вместе с кассацией, таким образом можно выиграть несколько месяцев, а никто не знает, что за эти несколько месяцев станет с декретом.

Рассмотрение жалобы безработного гомельчанина Александра Семенова относительно декрета «О социальном иждивенчество» состоится 14 февраля в суде Центрального района Гомеля».

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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