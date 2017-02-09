iPhone 8 будет стоить дороже $1000 9.02.2017, 20:57

Следующее поколение iPhone сможет похвастаться революционным 3D-сенсором от Lumentum.

После периода затишья в интернет вновь стали просачиваться различные утечки об iPhone 8. Как пишет известный американский журнал Fastcompany, сославшись на источники в Apple, следующее поколение iPhone сможет похвастаться революционным 3D-сенсором от Lumentum, а его цена впервые превысит отметку в $1000, сообщает igate.com.

Стоимость смартфона не выглядит невероятной, учитывая, что сейчас 256-гигабайтная версия iPhone 7 Plus продается за $969. Обозреватели полагают, что так Apple готовила потребителей к более радикальным ценовым переменам.

Как ожидается, в нынешнем году, когда серии iPhone исполняется 10 лет, смартфон получит стеклянный корпус и большой экран OLED, занимающий практически всю фронтальную панель устройства. Как известно, изготовление OLED-дисплеев обходится вдвое дороже, чем используемые в нынешних моделях LCD, кроме того у смартфона будет больше оперативной памяти. Это приведет к тому, что стоимость iPhone впервые превысит отметку в тысячу долларов.

Источники указывают, что новинка получит сенсорную кнопку «Домой», которая будет расположена прямо на экране. Другой интересной особенностью следующего станет встроенный 3D-сенсор, созданный компанией Lumentum.

По данным источников издания, сейчас компания ведет его разработку. Хотя на текущий момент неизвестно как именно он будет использоваться, предполагается, что технология может быть применена для распознавания лиц владельцев во время авторизации. Также 3D-сенсор могут использовать в камере для улучшения качества съемки. Кроме того, она может сенсор может быть задействован для реализации технологий дополненной реальности.

Источник не исключает того, что следующая модель смартфона Apple будет называться не «iPhone 8», а «iPhone X». Данное название устройство может получить в честь 10-летнего юбилея.