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Трамп: Америка должна быть готова сражаться и побеждать

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  • 1.03.2017, 7:59
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Президент США выступил с посланием к Конгрессу.

Выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с речью, очерчивающей основные направления его внутренней и внешней политики, Дональд Трамп заявил: «Мы будем уважать исторические институты, но мы также будем уважать суверенные права стран», передает ТАСС.

«Свободные страны — это наилучший механизм выражения воли народа. И Америка уважает право всех стран прокладывать собственный путь», — сказал Трамп.

«Моя работа не заключается в том, чтобы представлять (весь) мир. Моя работа заключается в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также заявил, что внешняя политика новой американской администрации предусматривает прямое и масштабное взаимодействие с другими государствами.

Американский лидер выразил мнение, что унаследовал от предшественника демократа Барака Обамы «серию трагических внешнеполитических катастроф». «Наша внешняя политика предусматривает непосредственное, мощное и значимое взаимодействие с миром», — сказал Трамп.

По словам Трампа, новая администрация США рассчитывает на то, что зарубежные партнеры Вашингтона, в том числе не входящие в НАТО, будут принимать непосредственное участие в стратегических и военных операциях.

Выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с речью, очерчивающей основные направления его внутренней и внешней политики, американский лидер заявил: «Мы ожидаем, что наши партнеры, независимо от того, находятся ли они в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихоокеанском регионе, будут играть непосредственную и значимую роль как в стратегических, так и в военных операциях, а также брать на себя справедливую долю стоимости (таковых)».

Поддержка НАТО

Новое правительство США намерено добиваться от союзников Вашингтона по НАТО увеличения своих военных расходов, заявил Трамп.

Выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с речью, очерчивающей основные направления его внутренней и внешней политики, американский лидер заявил: «Мы решительно поддерживаем НАТО».

«Однако наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после очень решительных и откровенных дискуссий, они начинают делать именно это», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Новые союзники

США готовы находить новых союзников и устанавливать новые партнерские отношения в сфере общих интересов, заявил Трамп.

«Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнерские отношения там, где общие интересы совпадают», — сказал он.

По словам главы государства, США находятся в лучшем положении, когда «конфликтов меньше, а не больше».

«Мы хотим гармонии и стабильности, а не войн и конфликтов. Мы хотим мира там, где мир может быть достигнут», — продолжил Трамп.

Он указал на то, что «сегодня Америка дружит с бывшими врагами». «Некоторые из наших ближайших союзников десятилетия назад сражались по другую сторону во время мировых войн. История должна вселить в нас веру в то, что лучший мир возможен», — заметил американский лидер.

Отношения с Израилем

Трамп подчеркнул, что его администрация привержена поддержанию с Израилем нерушимых отношений.

Он напомнил, что Вашингтон в начале февраля расширил свои санкционные списки по Ирану за счет включения в них еще нескольких десятков физических и юридических лиц. Речь шла в том числе о людях и организациях, которые находятся за пределами Ирана. «Я также ввел новые санкции в отношении институтов и физических лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана. И я вновь подтвердил наш нерушимый альянс с Государством Израиль», — сказал хозяин Белого дома.

Военные расходы

Трамп также намерен прекратить политику урезания военного бюджета, расходы на оборону нужно увеличивать.

«Я направляю в Конгресс бюджет, который восстановит ВС и покончит с оборонным секвестром», — сказал он. «Чтобы Америка оставалась в безопасности, мы должны предоставить нашим мужчинам и женщинам в ВС США средства, которые нужны им, чтобы предотвратить войну, а если потребуется — сражаться и победить», — добавил президент, заметив, что сейчас страна сталкивается с серьезными вызовами.

В новом военном бюджете также предусмотрено больше средств для обеспечения американских ветеранов, заверил Трамп.

Американская «перестройка»

Трамп заявил, что будет призывать законодателей принять законопроект, который предполагает выделение $ 1 трлн на инвестиции в инфраструктуру страны.

«Для запуска «перестройки» страны я буду просить Конгресс одобрить законодательные меры, которые предусматривают $ 1 трлн инвестиций в инфраструктуру США. Это будут как государственные, так и частные средства, что позволит создать миллионы рабочих мест», — сказал Трамп.

Он отметил, что «перестройка» будет базироваться на двух принципах: «покупать американское» и «нанимать американцев».

Перезапустить двигатель экономики

Трамп заявил о намерении перезапустить двигатель экономики страны, чтобы создать условия для ведения бизнеса внутри государства.

«Чтобы добиться целей у себя на родине и за рубежом, мы должны перезапустить двигатель американской экономики, чтобы компаниям было проще вести бизнес в Соединенных Штатах и тяжелее уйти (в другие страны)», — сказал Трамп. По его словам, после вступления в силу Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) США потеряли больше одной четверти рабочих мест на производстве, 60 тыс. заводов закрылись после вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

Трамп также констатировал, что торговый дефицит США в прошлом году составил «почти $ 800 млрд».

«Моя экономическая команда разрабатывает историческую налоговую реформу, которая снизит налоговые ставки для наших компаний, чтобы они могли конкурировать с кем угодно и процветать где угодно», — сообщил глава государства, добавив, что сейчас бизнес в США сталкивается с самыми высокими налогами. «В то же время я введу обширное налоговое послабление для среднего класса», — добавил он.

Помощь «тем, кого игнорировали СМИ»

Трамп призвал к сотрудничеству и оказанию поддержки сотрудникам правоохранительных органов со стороны властей.

«Каждый ребенок в Америке должен иметь возможность расти в безопасном окружении, посещать прекрасную школу, получить высокооплачиваемую работу. Но, чтобы построить это будущее, мы должны работать вместе с мужчинами и женщинами правоохранительных органов, а не против них. Мы должны создать мосты сотрудничества и доверия, а не вбивать клин раздора и разобщенности», — сказал Трамп, призвав также поддержать сотрудников этих структур.

Кроме того, президент заявил о необходимости поддержки тех, кто стал жертвой преступников. Для этого в структуре министерства национальной безопасности будет создан специальный отдел для помощи «тем, кого игнорировали СМИ».

Борьба с ИГ

Ранее стало известно содержание речи, с которой американский лидер намеревался выступить перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

В тексте документа говорится, что США намерены взаимодействовать с зарубежными союзниками, в том числе в мусульманском мире, чтобы нанести поражение террористической группировке «Исламское государство».

«Как я и обещал, я отдал распоряжение министерству обороны (США) разработать план уничтожения ИГ», — отмечается в выдержках, которые распространила пресс-служба Белого дома. При этом американский лидер характеризует боевиков ИГ как «творящих беззаконие дикарей, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий».

«Мы будем работать с нашими союзниками, включая друзей и союзников в мусульманском мире, чтобы истребить этого злобного врага на нашей планете», — указывает Трамп.

«Историческая» налоговая реформа

Новое американское правительство планирует осуществить историческую налоговую реформу, говорится в выдержках из речи Трампа.

«Моя экономическая команда разрабатывает историческую налоговую реформу, которая снизит ставку налогов на наши (то есть американские) компании, чтобы они могли конкурировать и процветать», — отмечается в выдержках, которые распространила пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, одновременно экономический блок его администрации «предоставит огромные налоговые послабления среднему классу».


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