Reuters показал самые яркие моменты карнавала в Бразилии 1 1.03.2017, 8:15

2,250

Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев.

Громкие звуки самбы, свист и веселье — Бразилия встречает участников традиционного карнавала.

Школы самбы по всей стране показывают умение танцевать, свои номера и удивительные костюмы.

Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев.

Фотографы агентства Reuters побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы, пишет tut.by.