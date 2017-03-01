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Reuters показал самые яркие моменты карнавала в Бразилии

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  • 1.03.2017, 8:15
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Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев.

Громкие звуки самбы, свист и веселье — Бразилия встречает участников традиционного карнавала.

Школы самбы по всей стране показывают умение танцевать, свои номера и удивительные костюмы.

Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев.

Фотографы агентства Reuters побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы, пишет tut.by.


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