Reuters показал самые яркие моменты карнавала в Бразилии

Reuters показал самые яркие моменты карнавала в Бразилии1
- 1.03.2017, 8:15
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Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев.
Громкие звуки самбы, свист и веселье — Бразилия встречает участников традиционного карнавала.
Школы самбы по всей стране показывают умение танцевать, свои номера и удивительные костюмы.
Подготовка к карнавалу занимает несколько месяцев и является одним из главных событий года в жизни бразильцев.
Фотографы агентства Reuters побывали на самбадроме в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы показать как веселятся бразильцы, пишет tut.by.