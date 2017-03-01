В Минск прибыл президент Грузии

В Минск прибыл президент Грузии7
- 1.03.2017, 8:53
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Георгий Маргвелашвили находится в Беларуси с официальным визитом.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет грузинского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает БелТА.
Как сообщалось, официальные переговоры Лукашенко и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоятся 1 марта во Дворце независимости.
Стороны проведут переговоры в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций. На переговорах обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Программой официального визита президента Грузии также предусмотрены встречи с руководством правительства Беларуси, «национального собрания», посещение организаций и социокультурных объектов.