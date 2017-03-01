В Варшаве прошла акция с требованием вернуть Крым Украине 2 1.03.2017, 9:12

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Фото: Адам Завальня/Радыё Рацыя

Десятки людей вышли в посольству РФ в годовщину начала оккупации полуострова.

В Варшаве под российской посольством провели пикет солидарности с крымскими политзаключенными. В годовщину начала оккупации Крыма к стенам дипломатической площадки пришли десятки людей, чтобы выразить свое несогласие с оккупацией полуострова.

Среди протестующих был также бывший вице-министр иностранных дел Польши Кшиштоф Становский.

«С 1994 года я работал в Крыму. Помогали крымским татарам вернуться домой, на свою Родину. Это была их большая мечта. У меня там очень много друзей. К сожалению, с момента аннексии Крыма многие или погибли, или находятся за решеткой или преследуются иным путем. Много семей вытеснили оттуда или разлучили», - рассказал Кшиштоф Становский «Радыё Рацыя».

Фото: Адам Завальня/Радыё Рацыя

Российские власти оказывают неслыханное давление на крымских татар, утверждали участники акции.

Нафисы Кашапов, казанский татарин, брат которого является путинским политзаключенным, сообщил, что репрессии затронули десятки тысяч человек.

«Более 30 крымских татар являются политзаключенными. Около двадцати тысяч человек бежали из Крыма. Сейчас там происходит тотальный террор против крымских татар, чтобы их запугать и сломать. Но это у них не получится».

Участники пикета также выразили солидарность с крымским кинорежиссером Олегом Сенцовым, которого осудили на 20 лет заключения в колонии строгого режима. Приговор был озвучен после того, как житель Симферополя вышел на площадь протестовать против российской оккупации полуострова.