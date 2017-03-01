В Финляндии оправдали полицейского, поместившего Путина в список преступников 5 1.03.2017, 9:53

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Путин попал в «черный список» полиции из-за контактов с байкерским клубом «Ночные волки».

Оправдан последний из трех финских полицейских, обвиненных в халатности, повлекшей за собой появление имени российского президента Владимира Путина в списке подозреваемых преступников, сообщает русская служба ВВС.

В 2013 году МВД Финляндии попало в чрезвычайно неловкое положение из-за того, что Путин был ошибочно внесен в полицейскую базу данных в качестве подозреваемого в преступной деятельности в России.

Обвинения, выдвинутые против двух сотрудников полиции, ранее были отклонены судом более низкой инстанции, а сейчас апелляционный суд оправдал и третьего полицейского.

Кремль никак не прокомментировал эти сообщения.

Отношения между Россией и ее северным соседом время от времени осложняются, но когда стало известно об этой ошибке, Кремль воспринял ее с иронией и не стал настаивать на том, чтобы к провинившимся были приняты какие-либо меры.

Финская прокуратура установила, что база данных подозреваемых в совершении преступлений, за которые грозит наказание не менее полугода лишения свободы, грешила многочисленными ошибками.

Оказался в ней по непонятной причине и российский президент Владимир Путин.

«Серьезная ошибка»

Вынося оправдательный вердикт сотруднику полиции, апелляционный суд постановил, что он не может быть подвергнут уголовному преследованию.

Несмотря на то, что он непосредственно отвечал за эту базу данных, его должностные обязанности не были прописаны достаточно четко, постановил суд.

Когда сообщения о том, что Путин находится в списке подозреваемых преступников, появились в финской прессе, полиции пришлось извиняться за допущенную «серьезную ошибку».

Местный телеканал MTV3 сообщил, что это произошло из-за его контактов с байкерами из группы «Ночные волки», при этом включение в базу данных не подразумевало, что сам Путин подозревается в каком-то преступлении.

Однако глава министерства внутренних дел Финляндии Пяйви Рясянен, извиняясь перед российским президентом, ничего о байкерах не сказала. Она пообещала выяснить, как его имя могло попасть в список и найти ответственного за утечку секретной информации.

Было начато расследование, а список был перепроверен на предмет других ошибок и неточностей.