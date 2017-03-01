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Прибывший в Минск президент Грузии не имеет полномочий для подписания соглашений

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  • 1.03.2017, 10:56
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Георгий Маргвелашвили
Фото: RFE/RL

На встречу с Лукашенко прилетел практически «свадебный генерал», деятельность которого контролируется парламентом Грузии.

Сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе по просьбе белорусского «Радыё Свабода» прокомментировал визит в Минск президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

-- Напомните, пожалуйста, кто такой Георгий Маргвелашвили, откуда он взялся на политической сцене Грузии?

-- Георгий Маргвелашвили очень известный в Грузии человек. И не только как президент, но и как бывший руководитель негосударственного института, который вырастил ряд грузинских политиков и пиар-специалистов. Он был личным другом бывшего премьер-министра Зураба Жвании. И всегда играл не политическую роль, но скорее оказывал влияние на общественное мнение. Он очень хороший оратор. И всегда разные политики хотели затянуть Маргвелашвили в свою команду. Он избрал миллиардера и будущего премьер-министра Бидзину Иванишвили и стал членом его команды перед свободными многопартийными выборами октября 2012 года, когда коалиция «Грузинская мечта» победила правящую партию Михаила Саакашвили. С того момента начинается стремительная политической карьера Георгия Маргвелашвили. Он становится министром образования Грузии и, вместе с тем, активно выступает и поддерживает Бидзину Иванишвили. В итоге, когда Саакашвили ушел с поста президента, и были объявлены президентские выборы, Иванишвили выдвинул Маргвелашвили кандидатом в президенты. Поддержка Иванишвили привела к тому, что в 2013 году Маргвелашвили с большим отрывом выиграл президентские выборы, набрав около 66 процентов голосов.

-- Сейчас Иванишвили сохраняет влияние на Маргвелашвили?

-- Нет, Иванишвили не сохранил на него никакого влияния. Маргвелашвили оказался весьма непослушным протеже. Между прочим, и сам бывший премьер Иванишвили не раз это подчеркивал. В Маргвелашвили гораздо меньше полномочий, чем было у Саакашвили, который сам, кстати, их уменьшил в пользу премьер-министра. Поскольку Георгий Маргвелашвили во всех спорах всегда принимает сторону негосударственных организаций, представители правящих партий называют его представителем самой большой НПО Грузии - администрации президента.

Поэтому сегодня Маргвелашвили может влиять на общественное мнение и использовать право вето, если он считает, что имеет место нарушение Конституции со стороны представителей правительства или парламента. Короче говоря, уже в первые месяцы президентства Маргвелашвили начал дистанцироваться от коалиции Иванишвили и начал делаться беспартийным президентом Грузии, что привело к конфликту с коалицией Иванишвили «Грузинская мечта», который продолжается до сих пор. Я думаю, что Маргвелашвили сделал это намеренно, ведь раньше его называли марионеткой в руках Иванишвили.

-- В этом смысле интересно, что правительственные агентства Беларуси сообщают, что сего ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, а в списке вопросов для обсуждения двух президентов фигурирует торгово-экономическое взаимодействие.

-- Это действительно интригует, ведь полномочия двух президентов разные. Одно дело Лукашенко, имеющий соответствующие полномочия, а другое - Маргвелашвили, который таких полномочий не имеет. Поэтому мне не ясно, на подписание каких межгосударственных соглашений может рассчитывать Маргвелашвили. К тому же, сейчас в Грузии идет активное обсуждение новых конституционных поправок, которые еще больше уменьшают и без того мизерные полномочия президента Грузии.


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