«Эти парни будут резче Рейгана»: Консервативная гвардия Трампа

1.03.2017, 11:26

Уже сейчас стало понятно, что политика новой администрации США по отношению к Кремлю будет куда более жесткой, чем у демократов.

Первый важный сигнал для администрации Дональда Трампа - быстрая отставка свеженазначенного советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Второй - показательные демарши с российскими триколорами и надписью "Trump" на ежегодной общенациональной консервативной конференции CPAC (Conservative Political Action Conference), которая проходила 22-25 февраля. Третий - жесткая медийная кампания консерваторов, которые требуют от Трампа заняться "осушением болота" - того самого, в которое, по их мнению, превратились органы власти в Вашингтоне.

Все это говорит о том, что за решениями и действиями новой администрации есть суровый надзор, который может активно влиять на Трампа и даже исправлять допущенные им ошибки.

Консерваторы - на страже

CPAC - это ежегодная консервативная политическая конференция действий, она является частью американской консервативной традиции, объединяет консервативные организации. У ее истоков стоял Рональд Рейган. Что важно: на нее опирается Республиканская партия. Конференция для республиканцев настолько важна, что в "топовый" день конференции там состоялось выступление Дональда Трампа.

Сама по себе конференция, ее повестка дня, а также акция в день выступления Трампа с российскими триколорами, украшенными надписью "TRUMP" - все это свидетельствует о том, что консервативные силы и представляемые ими избиратели крепко держат Дональда Трампа на привязи, не особо позволяя тому совершать странные, с точки зрения консерваторов, движения. Вот несколько тем панелей из повестки дня CPAC (разумеется, отобраны дискуссии на внешнеполитические темы, хотя на конференции много говорилось по поводу консервативного движения как такового, энергетики, образования, налоговой реформы, здравоохранения и так далее):

"Когда началась Третья Мировая Война? Часть 1: Внутренние угрозы" (When Did WWIII Begin? Part A: Threats at Home)

"Когда началась Третья Мировая Война? Часть 2: Внешние угрозы" (When Did World War III Begin? Part B: Threats Abroad)

"Россия: Враг или друг" (Russia: A Friend or Foe)

"США обязаны прекратить финансирование палестинских "пенсий за терроризм" (The United States Must Stop Funding Palestinian Authority Pensions for Terror)

"Брексит и что он значит для всего мира" (Brexit and What it Means for the World)

"Экспансия Китая" (China's Expansion)

"Северная Корея и противоракетная оборона: Защита США и их союзников" (North Korea and Missile Defense: Defending the US and its Allies)

"Если у Рая есть Врата, Стена и запрет на иммиграцию, почему их не может быть у Америки?" (If Heaven Has a Gate, A Wall, and Extreme Vetting, Why Can't America?)

"Убивает ли политкорректность американские институции?" (Is Political Correctness Killing US Institutions?)

"Почему перемирие не дает решения проблемы Ближнего Востока" (Why Disengagement Isn't An Option in the Middle East)

На конференции имели место выступления не только Дональда Трампа. В ее работе участвовал и вице-президент Майк Пенс. Губернаторы ряда штатов и конгрессмены просто оккупировали сцену во время ключевых панелей. Уровень представительства - зашкаливал. Прошедшая конференция представляла собой едва ли не ключевое публичное событие, которое оказало огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику США.

Февральская CPAC 2017 года выглядела как зондаж союзников и попытка наладить диалог между Трампом и теми, на кого он в принципе может опереться. Следующая CPAC-2018 станет площадкой для коррекции и окончательного формирования курса администрации Трампа на самую плодотворную часть его каденции. В текущем году, судя по всему, предстоит процесс согласования интересов и формирования планов. И если мы хотим видеть Украину в повестке дня США, нам нужно добиваться включения в программу CPAC-2018 отдельной панели с украинской тематикой.

И, чтобы два раза не вставать, о том, что сказал Трамп в своей речи на CPAC. В энергетике он готовит снятие ограничений с добычи сланцевой нефти, природного газа и угля. Казалось бы - чистая экономика. Но на самом деле нефть и газ, энергия - это инструменты большой политики. И Трамп ясно дал понять, что эти инструменты будут применены.

Трамп напомнил, что он представляет не весь земной шар, а только свою страну. И тут же заявил, что никто не посмеет сомневаться в военной мощи США, и что он верит в мир с позиции силы. Он пообещал модернизировать вооруженные силы - причем как оборонительные их компоненты, так и наступательные.

"Я никогда не буду извиняться за недостаточное обеспечение безопасности американского народа", - также заявил Трамп. Это здорово напоминает риторику Рональда Рейгана с его эпитетом "империя зла" в адрес СССР и его готовность измотать противника дорогостоящей гонкой вооружений.

Правда, Трамп так и не озвучил своих планов по "осушению болот", - то есть, по поводу очищения политической системы, которую именно он во время предвыборной агитации называл "вашингтонским болотом". Однако консервативные и про-республиканские медиа все чаще выходят с заголовками, которые по смыслу сводятся к призыву "Трамп, пора браться за осушение болота", так что от выполнения этого обещания президенту уклониться не удастся.

Майкл Пенс - особый "вице"

История со скоропостижной отставкой советника по нацбезопасности Флинна, которого уличили в неискренности во время ответов вице-президенту по вопросам контактов советника с российским дипломатом, - еще один яркий маркер. Он указывает как минимум на два обстоятельства.

Первое: роль вице-президента в нынешнем тандеме значительно возросла. Очевидно, что на этот раз вице-президент не будет сугубо церемониальной фигурой. Судя по сообщениям инсайдеров с Капитолийского холма, Майк Пенс оказался именно той ключевой фигурой, которая обеспечивает наведение мостов между Трампом и республиканскими лидерами, ключевыми конгрессменами, общественными организациями.

Влиятельное СМИ процитировало слова одного из своих источников: Пенс уже выглядит как вице-президент, тогда как Трамп, по словам того же источника, еще живет в каком-то своем мире. Фактически, Пенс становится для Белого Дома центром стабильности, а также гарантией коммуникаций с республиканским большинством, которое только и позволит реализовать идею Трампа "снова сделать Америку великой". Поэтому то, что будет происходить в американской политике послезавтра, можно будет с хорошей вероятностью предугадать по завтрашнему содержанию твиттера Пенса.

Второе: вокруг Трампа сформировалось могучее "силовое поле", которое четко транслирует республиканскую повестку дня и консервативные позиции. Как только обнаружилось, что некий важный для политики член администрации слишком близко к сердцу принимает проблемы РФ, так его тут же катапультировали с Капитолийского холма - так быстро, что он даже парашют не успел надеть.

Еще один примечательный момент. Индиана - не самый крупный и уж точно не самый богатый американский штат. Майк Пенс - экс-губернатор Индианы. За что же ему такая честь - кресло вице-президента? За последовательную карьеру консерватора и республиканца. Сам Пенс позиционирует себя как принципиальный идеолог и сторонник "Движения Чайной Партии" - он утверждает, что он является "христианином, консерватором и республиканцем - именно в таком порядке". Сразу становится понятным, насколько значимым для республиканцев является базис консервативных сил (здесь стоит вспомнить лозунг "Консерваторы - на страже").

Чем прославился Пенс в качестве губернатора Индианы? Например, самым глубоким за всю историю штата сокращением местных налогов. Плюс у него в активе тесное сотрудничество с Национальной стрелковой ассоциацией (продвигает расширение прав граждан по поводу владения и использования стрелкового оружия).

А что теперь? По темам внешней политике впечатляет его высказывание по поводу Путина и России: "Когда Дональд Трамп и я отмечаем, что, как я говорил ранее, в Сирии, в Иране и в Украине слабый, но наглый лидер России чувствует себя на мировой арене сильнее, чем [демократическая] администрация, это болезненный диагноз. Это не одобрение действий Владимира Путина. Это обвинение в адрес слабого и безынициативного американского лидера." По одному только этому заявлению видно, что Пенс намерен оставить в прошлом примиренческий подход Обамы, чтобы занять по вопросу политики Путина гораздо более жесткую позицию.

Государственный секретарь

Новый госсекретарь - Рекс Тиллерсон, который с 2006 года и до перехода на госслужбу возглавлял нефтекорпорацию ExxonMobil. Да что возглавлял - он вырос в ней, работая там с 1975 года, с 23 лет. Но при этом было бы непростительным упрощением считать, что он будет проводником идеи "что хорошо для (название корпорации вставить по вкусу), то хорошо для Америки".

Несмотря на некую странность назначения вчерашнего нефтяника на пост, соответствующий должности министра иностранных дел, ничего удивительного в таком кадровом решении нет. Во-первых, Тиллерсон имел теснейшие связи с Республиканской партией, содействовал ее избирательным кампаниям и спонсировал избрание Трампа. Собственно, энергетики и нефтяники были ключевыми спонсорами Трампа. Во-вторых, Тиллерсон руководил транснациональной корпорацией и ее региональными структурами. Это дает солидный околодипломатический опыт и колоссальные личные связи с первыми лицами многих стран.

Из "серых пятен" его биографии как публичного деятеля - тесные бизнес-связи с Россией, в том числе лично с Путиным. Настолько тесные, что Тиллерсон в 2014 году высказывался против введения санкций в отношении РФ. Также ему в упрек ставили директорство в зарегистрированной на Багамах российско-американской компании Exxon Neftegas.

Однако переход на позицию госсекретаря заметно изменил его риторику: уже во время своего первого зарубежного визита в середине февраля 2017 года в Бонн на конференцию министров иностранных дел G20 Тиллерсон весьма жестко потребовал от РФ вывести войска из Восточной Украины. "США будет рассматривать возможности сотрудничества с Россией везде, где это может пойти на пользу американскому народу, - сказал он. - Там же, где у нас нет прямой заинтересованности, США будет отстаивать общие интересы и принципы Америки и ее союзников. И пока мы ищем основания для достижения соглашения, мы ожидаем от России выполнения ее обязательств по Минским соглашениям и усилий по деэскалации насилия в Украине".

Кстати, у ExxonMobil остался в Украине "подвисший" проект - в 2012 году компания на конкурсе получила право в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) начать разведку и добычу нефти и газа на площадке "Скифская". Эта площадка расположена на континентальном шельфе Черного моря к западу от Крыма и примыкает к румынской морской нефегазоносному пласту "Нептун", где уже ведутся разработки этой же компанией. Однако после аннексии Крыма все работы на "Скифской" были заморожены.

Министр обороны

Джеймс Мэттис - генерал корпуса морской пехоты, до того - руководитель объединенного центрального командования, руководил операциями в Северной Африке, Среднем Востоке и Центральной Азии. Во главе министерства обороны США встал боевой генерал, который в последние годы не вылезал из самых горячих точек, где были задействованы вооруженные силы США - война в Заливе, операции в Ираке и Афганистане без него не обошлись.

Его политические взгляды консервативны и близки к республиканским. Еще будучи на генеральской должности и не став политиком, Джеймс Мэттис на конференции, организованной фондом The Heritage Foundation (консервативной группой стратегического анализа) в Вашингтоне в 2015 году заявил о том, что он видит "намерение президента России Владимира Путина разорвать НАТО на части." Мэттис также назвал "российским экспансионизмом" политику РФ в Сирии, Украине и странах Балтии. Уже в 2017 году, будучи министром обороны, Джеймс Мэттис заявил, что мировой порядок стоит "перед наибольшей угрозой со времен Второй мировой войны - из-за России, террористических групп и действий Китая в Южно-Китайском море".

Это не могло не привести к шагам по сворачиванию военного сотрудничества США и РФ: 16 февраля 2017 года Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не готовы к сотрудничеству с Россией по военным вопросам - в том числе, и в возможных операциях по борьбе с "Исламским государством".

В целом образ Мэттиса выглядит вполне цельно: крутой профессионал, боевой генерал, категорически не приемлющий активность РФ как в отношении Украины, так и ее попытки "размыть" НАТО.

Рамки для Трампа

Нового президента весьма внятно и однозначно фокусируют на республиканских и, шире, на консервативных ценностях. Его нынешние заявления об увеличении оборонного бюджета на 54 миллиарда долларов, запущенная налоговая реформа, пересмотр "социалистических" социальных программ, демонстративное и акцентированное отстаивание внешнеэкономических интересов, чистка в госучреждениях ("осушение болот"), привлечение реальных "бойцовых котов" к управлению силовыми ведомствами - все это вовсе не только его собственные инициативы, в них чрезвычайно велик вклад республиканского парламентского большинства.

Пожалуй, влияние однопартийцев на администрацию предыдущего президента не было настолько мощным. Возможно, потому что на старте каденции Обамы не было еще таких значительных вызовов Америке, как "Исламское государство" и российская экспансия, а к моменту победы Трампа на выборах эти вызовы выкристаллизовались и обострились. И вслед за тем был сформулирован ответ на них от республиканской части политического поля. Ситуация очень напоминает те времена, когда был избран Рональд Рейган: он получил в наследство много "социализма в экономике" и вызов со стороны вторгшегося в Афганистан Советского Союза.

И сам Трамп, и тем более его выдвиженцы работают в плотном окружении экспертов, помощников, заместителей, которых делегируют в исполнительную власть именно республиканцы. Недооценивать личную инициативу лидеров было бы, безусловно, опрометчиво. Но еще более опрометчиво не учитывать в оценке перспектив влияние сильнейших политических институций, республиканских ценностей, консервативных негосударственных организаций. Об этом ярко свидетельствуют первые шаги и нового президента США, и его вице-президента, и министра обороны, и госсекретаря.

