Студент подал в суд на БГЭУ из-за «оскорблений на зачете» 13 1.03.2017, 14:09

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Студент-заочник уверен, что не сдал конституционное право из-за предвзятости преподавателя».

Бывший студент-заочник Дмитрий Тимонькин судится с Белорусским государственным экономическим университетом и просит восстановить его в качестве студента, сообщает tut.by.

Он не сдал зачет по конституционному праву и считает, что это произошло из-за предвзятости преподавателей, которые, по его мнению, занизили оценку. Университет уверен, что зачет проходил, как положено, а оснований для восстановления студента нет. С университетом согласен и суд: в удовлетворении иска Дмитрию отказали. Но он планирует обжаловать решение суда.

Бывший студент: «Я сдал все зачеты и экзамены, кроме конституционного права»

Дмитрий Тимонькин после школы отучился на столяра, затем в 2008 году — на юриста в Минском торговом колледже Белкоопсоюза. Занимался перевозками. Через какое-то время решил поступить на заочное отделение в БГЭУ на факультет права, чтобы в будущем найти более оплачиваемую работу. И поступил.

В качестве вступительных экзаменов сдавал в том числе два спецпредмета — гражданское право и общую теорию права. По его словам, сдал на 80 баллов из 100. За 2015−2016 учебный год он заплатил чуть больше 6 млн неденоминированных рублей. Но во время первой зимней сессии не сдал зачет по конституционному праву, на пересдаче — снова неудача. После того как не сдал зачет комиссии, его отчислили.

— Я добросовестно учился, в первую сессию по всем предметам у меня были сданы все зачеты и экзамены, кроме конституционного права, — рассказал Дмитрий на судебном заседании 27 февраля в суде Заводского района столицы. — Из 57 человек в первый раз конституционное право сдали только три человека. На последнюю пересдачу (с комиссией. — Прим. ред.) вышло 43 человека, и из них не сдали пятеро.

Дмитрий считает, что сдать зачет не удалось из-за предвзятого отношения со стороны преподавателей.

— Накануне в феврале начались проблемы с деканом (Александр Шкляревский, декан факультета права БГЭУ. — Прим. ред.), — заявил он в суде. — Когда я пришел на первую пересдачу, методист хотела у меня забрать квитанцию об оплате пересдачи зачета. Но я проинформировал, что этот документ должен остаться у меня, все платежи отражаются через бухгалтерию. Там присутствовал декан, он был недоволен, и в конце концов мне предложили после пересдачи зайти и забрать квитанцию.

Студенты пересдавали зачет комиссии 19 марта 2016 года. Председателем комиссии был декан, также в ее составе были заведующий кафедры теории и права, кандидат юридических наук, профессор Дмитрий Демичев (он читал студентам лекции) и ассистент Игорь Скороход.

До зачета студенты должны были в одном из документов оставить запись, что они здоровы. Дмитрий Тимонькин отказался.

— Я объяснил, что являюсь организатором по перевозкам уже пять лет и знаю, что данная запись может осуществляться после того, как медработник измерит давление, температуру и оценит общее состояние тела. Декан стал настаивать, что не допустит проведение зачета, пока я не распишусь. Под его давлением я был вынужден поставить отметку «здоров».

Зачет Дмитрий не сдал и был отчислен.

— Если конституционное право является фундаментальной наукой, а студенты при поступлении сдали спецпредмет, то как они не могут сдать элементарный зачет на четыре проходных балла? — задается вопросом Дмитрий.

Университет: «Предвзятости и неуважения не присутствовало»

После произошедшего Дмитрий переписывался с университетом и просил рассмотреть произошедшую на сдаче зачета ситуацию. В университете провели расследование и пришли к выводу, что все было в рамках положенных норм и правил. Тимонькин пожаловался в Министерство образования. В Министерстве обратили внимание на запись «здоров», которую оставляли студенты, и заметили, что ее действительно ставить не должны были, так как она не относится к делу.

— Как обстановка, которая царила во время зачета, повлияла на ваш ответ? — уточнила судья у Дмитрия.

— Когда тебе говорят что-то неприятное, тебя трясет. Я был взволнован. Я был при всех оскорблен. Если бы мне было 17−20 лет, я бы промолчал, но я взрослый человек, у меня у самого дети, мне стыдно было бы, если бы мой сын узнал.

— Но были отчислены же не только вы. К ним тоже было предвзятое отношение? — уточнила судья.

— Из группы одна девушка, которая была отчислена, сдала зачет на 17 баллов, вторая на 18 баллов. Проходной порог был 30 баллов. Я набрал 24 балла, при перерасчете — 25 баллов. Еще один человек написал на 27 баллов. Студенты из моей группы отказались от общения со мной, потому что боятся последующего исключения.

Николай Вербицкий, начальник Центра кадровой и правовой политики университета, заметил, что зачет проходил по всем требованиям высшей школы, и подчеркнул, что бывший студент заочного отделения не учел один важный момент: заочная форма в большей степени предполагает самостоятельное обучение.

— Это не студенты стационара, которым вычитывается весь курс лекций. Заочное обучение предполагает самостоятельную работу с первоисточниками и учебной литературой. Следовало бы и истцу больше уделить внимания вопросу самоподготовки к данному зачету. Да, мы видим, что значительное число студентов отчисляется по конституционному праву. Об этом свидетельствует статистика. Но законодательного параметра не установлено: сколько должно быть вопросов на зачет, в какой форме, письменной или устной, зачет должен проходить. Вопросы на зачет были утверждены накануне учебного года. Это было утверждено на заседании кафедры.

Также ответчик подчеркнул, что декан факультета «доброй души человек».

— Он болеет за студентов. Он как отец относится ко всем студентам… Предвзятости и неуважения не присутствовало, — уверен Вербицкий.

Декан: «У меня 968 студентов и одинаковое отношение ко всем»

В суде опросили и декана факультет права Александра Шкляревского.

— Прием зачета был организован в соответствии с нормативными документами. Я присутствовал на комиссионной сдаче зачета. Было заранее подготовлено распоряжение, уведомлен студент Тимонькин, где это будет проходить, когда это будет проходить. В распоряжении был указан состав комиссии, — начал он.

— Если он был не согласен с составом комиссии, мог возражать? — спросила судья.

— С распоряжением студенты были ознакомлены за две недели до зачета. Поэтому они и расписываются.

— На протяжении учебного процесса какие-то конфликтные ситуации возникали у вас с истцом?

— Нет.

По словам декана, у него 968 студентов и «одинаковое отношение ко всем».

— Система оценки этого зачета проводилась в письменной форме, где расписаны все баллы. Это не устный экзамен, где может быть субъективное отношение преподавателя.

Декан рассказал, что за некоторое время до комиссионной пересдачи зачета Тимонькин приходил к нему и сказал, что, если не сдаст, возьмет больничный и будет сдавать несколько раз. Поэтому перед экзаменом он и попросил студентов указать, что они здоровы. Тимонькин этот факт отрицает.

— Как вы объясните то, что конституционное право не могут сдать дипломированные специалисты? — задал вопрос Тимонькин.

— Мы проводили анализ успеваемости, и, как ни парадоксально, студенты после колледжей показали знания хуже, чем студенты, которые поступили к нам после школы. Мы даже на ректорате рассматривали этот вопрос. Казалось бы, когда объявляли сокращенный набор, думали, что наиболее подготовленные придут после колледжа. Но практика показала, что студенты после колледжа показывают более слабые знания.

Суд не удовлетворил иск бывшего студента БГЭУ. Однако Дмитрий Тимонькин планирует обжаловать решение суда. Он по-прежнему задается вопросом, как мог не сдать зачет по конституционному праву, когда компьютерный тест по этому предмету в качестве будущего допуска к экзамену сдал.