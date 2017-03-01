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The Guardian: Палата лордов примет поправку, из-за которой Brexit будет отложен

  • 1.03.2017, 15:53
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Партия лейбористов предложила на рассмотрение верхней палаты парламента поправку о выходцах из других стран ЕС в Британии.

Палата лордов скорее всего поддержит поправку лейбористов к законопроекту о запуске Brexit по обеспечению прав граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает The Guardian (перевод – eurointegration.com.ua).

В своей поправке лейбористы призвали рассматривать граждан ЕС и членов их семей после выхода Британии из Евросоюза так же, как и до этого.

Если члены Палаты лордов поддержат поправку, законопроект нужно будет вернуть для дальнейших дебатов в Палате общин, что потенциально может задержать прохождение закона.

Принятие законопроекта таким образом может быть отложено как минимум на неделю.

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд направила членам Палаты лордов письмо, в котором призывала их не голосовать за поправку, заявляя, что до граждан ЕС в Британии будут относиться со всем уважением.

Как известно, правительство Британии намерено запустить процедуру выхода страны из ЕС до конца этого месяца.


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