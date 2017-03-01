Американский миллиардер предложил пожизненный доход в $1 миллион в год 1.03.2017, 16:22

Уоррен Баффет

Фото: Bloomberg

Для этого надо всего лишь угадать 16 баскетбольных команд, которые выйдут в плей-офф.

Американский миллиардер Уоррен Баффетт предложил сотрудникам своей компании Berkshire Hathaway пари — тот, кто угадает все 16 команд, вышедших в финальную стадию турнира по студенческому баскетболу March Madness, получит от него миллион долларов в год пожизненно. Об этом сообщает lenta.ru.

Принять участие в конкурсе может любой из 367 тысяч сотрудников компании. Впервые миллиардер провел его в 2014 году. Тогда Баффет посулил победителю аналогичного пари миллиард долларов. Правильного ответа не дал никто.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 85 тысяч человек, победить не сумел никто. Баффет заплатил по 50 тысяч долларов двум сотрудникам, максимально приблизившимся к идеальному результату. Ожидается, что число претендентов в 2017 году превысит 100 тысяч.

Как отмечает издание, угадать все 16 команд трудно, но возможно. В 2014 году портал ESPN.com объявлял подобный конкурс, и 14 участникам из 11,6 миллиона претендентов удалось победить.

Berkshire Hathaway — конгломерат, состоящий из более чем 90 компаний, включая Benjamin Moore, Fruit of the Loom, Geico и NetJets. Ознакомиться с доступными вакансиями можно на сайте холдинга.

Баффетт — американский предприниматель и инвестор. В 2017 году он занимает второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в 76,9 миллиарда долларов.