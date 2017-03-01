Патрушев провел консультации с госсекретарем Совбеза Беларуси 1.03.2017, 16:55

Николай Патрушев

Главной темой стала подготовка к проведению военных учений «Запад-2017».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Суздале (Владимирская область) консультации с Госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем по вопросам безопасности, сообщает сайт ria.ru со ссылкой на аппарат СБ РФ.

«Николай Патрушев и Станислав Зась обсудили широкий круг тем российско-белорусского взаимодействия в сфере обеспечения национальной, региональной и международной безопасности», — заявили в аппарате СБ РФ.

«Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, в том числе в рамках «союзного государства», Содружества Независимых Государств и ОДКБ, по противодействию новым вызовам и угрозам. В частности, подтверждена готовность к максимальной координации позиций двух стран по ключевым вопросам контртеррористической тематики», — отмечается в сообщении.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия регионов России и Беларуси, в том числе в деле обеспечения национальной безопасности. Отдельное внимание уделено межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству, производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса, противодействию преступности в экономической сфере.

Темой повестки дня консультаций стал также ход подготовки к проведению военных учений «Запад-2017». Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием взаимодействия компетентных органов по пресечению незаконной миграции и совместных действий по укреплению пограничной безопасности.

Кроме того, Патрушев и Зась подробно обсудили состояние и перспективы взаимодействия аппаратов советов безопасности России и Беларуси.

Также Патрушев и Зась обсудили с губернатором Владимирской области Светланой Орловой перспективы расширения торгово-экономического и культурного сотрудничества области с регионами Беларуси.