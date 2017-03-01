США требует от России обеспечить прозрачность учений «Запад 2017» 3 1.03.2017, 15:07

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Бен Ходжес

Фото: DELFI / Domantas Pipas

РФ должна пригласить на учения наблюдателей и независимые СМИ.

Находящийся в среду в Литве генерал США Бен Ходжес призвал Россию обеспечить прозрачность предстоящих в сентябре учений «Запад 2017», пишет delfi.lt.

По словам командующего Сухопутными силами США в Европе, это помогло бы снизить растущее беспокойство по поводу учений.

Он отметил, что Россия должна бы пригласить на учения большее число наблюдателей и представителей СМИ.

Я знаю, что есть беспокойство по поводу учений «Запад 2017», - заявил Б. Ходжес журналистам на брифинге в Минобороны Литвы. - Я призываю россиян снизить это беспокойство посредством прозрачности. Россияне должны пригласить для участия СМИ, чтобы они увидели эти учения, как НАТО приглашает СМИ наблюдать за всем, что мы делаем.

«Поэтому я призывают россиян пригласить не минимальное количество журналистов и наблюдателей, предусмотренное в Венском документе, а сделать все в духе стабильности и прозрачности», - добавил он.