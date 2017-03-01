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В метро начали по-новому обозначать места для пожилых людей

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  • 1.03.2017, 18:38
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Новые обозначения появились в вагонах одного из составов на первой линии столичного метро.

В качестве эксперимента в минском метро будут по-другому обозначать места для пожилых людей. Первый состав с новыми информационными наклейками в вагонах выходит уже сегодня. Об этом рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин, передает tut.by.

Новые обозначения появились в вагонах одного из составов на первой линии метро. Информационные указатели тут расположены не над сиденьями, а прямо на спинках как в наземном транспорте. Такие наклейки появились на каждом сидении возле двери в каждом секторе.

По словам Кузьмина, решение приняли на основании обращений пассажиров о том, что старые указатели были не совсем заметны. Если эксперимент пройдет успешно, то эту практику распространят и на другие составы.

Эффективность проверят на основании того, станут ли люди чаще уступать места пожилым и будут ли жалобы на нововведение.


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