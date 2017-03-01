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Игрок сборной Сербии подписал контракт с БГК им. Мешкова

  • 1.03.2017, 18:31
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Петар Джорджич

Контракт рассчитан на два сезона.

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова подписал контракт с игроком сборной Сербии Петаром Джорджичем, сообщает БелТА.

Трудовое соглашение с 26-летним левым полусредним вступит в силу с июля нынешнего года. Контракт рассчитан на два сезона.

Петар Джорджич с 1997 года живет в Германии, где и постигал азы гандбола. Он выступал за молодежные клубы «Валлау» и «Кирхцель», признавался одним из наиболее талантливых гандболистов Германии. В бундеслиге серб играл во «Вецларе», «Фленсбурге», «Гамбурге». С 2010 года является игроком национальной сборной Сербии.

Петар Джорджич в новом сезоне будет не единственным новичком в БГК. Ранее клуб подписал контракты с левым полусредним Павлом Гораком, который выступает за чешскую сборную, и голкипером команды Беларуси Иваном Мацкевичем.

В настоящее время Брестский гандбольный клуб готовится к очередному матчу Лиги чемпионов. Дома 4 марта «мешковцы» будут противостоять македонскому «Вардару». Подопечные Сергея Бебешко уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Они борются за более высокое место в таблице.


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