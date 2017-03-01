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«О, дайте, дайте мне свободу!»

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  • Людмила Мирзаянова, ucpb.org
  • 1.03.2017, 18:36
  • 18,379
Людмила Мирзаянова

Порой кажется, что безумию идеологов не будет конца. Но конец наступает.

После Великой Отечественной войны была запрещена опера «Князь Игорь». Об этом я узнала из дневника Маши Рольникайте, которая после возвращения из концлагеря работала в Вильнюсе в Управлении по делам искусств.

Оказывается, запрет был введен сразу после того, «как в Эстонии, во время исполнения этой арии, когда зазвучало – «О, дайте, дайте мне свободу!» – зал зааплодировал».

Этот факт напомнил мне о молчаливой акции протеста 3 июля 2011 года, когда водитель «Мерседеса» был брошен в автозак за то, что во время акции из салона его машины звучала песня Виктора Цоя «Хочу перемен», а протестующие аплодировали и подпевали.

Как идеологи боятся слов «Хочу перемен!», «Свобода»! Как безумствуют, когда эти слова произносит народ! Порой кажется, их безумию не будет конца. Но конец наступает. Неожиданно, вдруг.

P.S. Запрет на оперу «Князь Игорь» был снят после смерти Сталина.

Людмила Мирзаянова, ucpb.org


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