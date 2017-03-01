CNN узнал имя кандидата на пост посла США в РФ 1.03.2017, 21:05

Кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года может стать послом в России.

Бывший губернатор штата Юта и кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года Джон Хантсман ведет переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном по поводу своего назначения послом в России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько неназванных источников, в том числе чиновника Белого дома.

Собеседник, близкий к Хантсману, рассказал телеканалу, что экс-губернатор уже общался по этому поводу с несколькими советниками президента США Дональда Трампа и, вероятно, с самим американским президентом.

В начале 1990-х годов Хантсман работал послом США в Сингапуре, в 2005-2009 годах он был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом в Китае.