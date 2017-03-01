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Леонид Злотников: Без системных реформ зарплаты упадут еще больше

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  • 1.03.2017, 21:44
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Леонид Злотников

По словам экономиста, Беларусь нуждается как в политических реформах, так и экономических.

Экономист Леонид Злотников рассказал в интервью «Радыё Свабода» , что ждет белорусскую экономику в ближайшем будущем, если власти не изменят политическую модель и экономическую систему.

«У нас пример перед глазами - Куба и Северная Корея. К этому и придем, если продолжится как есть, если не изменятся политическая модель и экономическая система».

Экономист полагает, что если события будут развиваться так, как сейчас, и не будет системных реформ, зарплаты относительно цен упадут еще больше:

«В прошлые годы была популярна политика давать людям деньги и повышать зарплаты, чтобы оживилась экономика. Но это кейнсианской подход (от имени английского экономиста Джона Кейнса. - Прим.), который работает только в определенных случаях, когда экономика находится в циклическом кризисе. Это не тот кризис, который у нас - у нас кризис всей системы.

Там рассчитывается так, что предприниматели чего-то недосчитались, недовыработавали одно и перавыработоли другое, поэтому на все производство не хватает спроса. В таком случае действительно решение дать большие деньги и повысить зарплату выведет экономику из кризиса. Но это только в том случае, если есть свободные мощности и когда обычный кризис перепроизводства. А когда кризис системный, кризис неэффективной системы, которая регулярно поддерживала спрос выше возможностей экономики, благодаря субсидиям и займам, проеданием основных фондов...

По моим представлениям, потребление все еще остается большим, нежели возможности экономики. Отрицательное сальдо платежного баланса в 2016 году, которое показывает, насколько потребляем больше, чем производим, - минус 2 млрд долларов. И остаются задолженности, которые нужно отдать. И банки должны отдавать, и предприятия банкам, а не с чего отдавать. Ухудшается проблема в том, что нужно отдавать долги, которые проели раньше, и непонятно, из чего их отдавать.

Но когда все «устаканится», когда уровень потребления будет соответствовать возможностям экономики, зарплаты будут еще ниже», - отметил Злотников.


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