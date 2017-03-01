Минское «Динамо» выбыло из Кубка Гагарина 13 1.03.2017, 21:58

«Зубры» проиграли серию «Локомотиву» со счетом 1-4 и выбыли из турнира.

Минское «Динамо» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина в гостях уступило «Локомотиву» — 1:4, передает «Прессбол».

Таким образом, «зубры» проиграли серию со счетом 1-4 и выбыли из турнира.

«Локомотив» — «Динамо» Минск — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Локомотив: Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) — Накладал, Тальбо (А) — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин (А), Мосалев — Апальков — Кадейкин; Лугин — Локтионов — Аверин; Коледов; Галимов.

Динамо Мн: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Клинкхаммер (А) — Эллисон — Костицын (А); Хенкель — Шинкевич, Гаврус — Ковыршин — Павлович (К); Готовец — Лисовец, Комаров — Кулаков — Степанов; Дрозд — Стась — Карабань; Граборенко.

Шайбы: 0:1 — Клинкхаммер (Коробов, 11.47). 1:1 — Кронвалл (Козун, Контиола, 17.09). 2:1 — Коледов (Лугин, Локтионов, 35.14). 3:1 — Козун (Кронвалл, 50.38 — бол.). 4:1 — Тальбо (Козун, Контиола, 59.24 — п.в.).