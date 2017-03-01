Рекс Тиллерсон: Вашингтон поддерживает НАТО 2 1.03.2017, 22:42

Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон будет работать с союзниками, чтобы противостоять странам, которые угрожают своим соседям.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что Вашингтон поддерживает НАТО. Он сделал это заявление на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Конгрессе выразил мнение, что союзники по НАТО «начинают» выполнять свои финансовые обязательства по военным расходам, передает «Радио Свобода».

В специальном заявлении Тиллерсона, распространенном 1-го марта Госдепартаментом, говорится, что администрация Трампа будет «продолжать поддерживать политику и институты, которые сохраняют американцев в безопасности, в том числе прочное НАТО, где союзники выполняют свои обязанности».

Тиллерсон сказал, что Вашингтон «будет работать с союзниками, чтобы противостоять странам, которые угрожают своим соседям или дестабилизируют свои регионы».

По его словам, «американская внешняя политика должна продвигать наши основные ценности свободы, демократии и стабильности».

В своем выступлении перед обеими палатами Конгресса 28 февраля Трамп сказал:

«Мы ожидаем, что наши партнеры - будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане - примут непосредственную и значимую роль в стратегических и военных операцииях и заплатят справедливую долю стоимости этого».

Трамп сказал: «Теперь, на основании наших очень сильных и откровенных дискуссий, они начинают делать именно это».

«На самом деле, я могу вам сказать, что деньги пошли», - заявил Трамп.