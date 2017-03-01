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Беларусь поставляет в Грузию осьминогов и вино

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  • 1.03.2017, 22:57

По словам Лукашенко, «таких темпов роста торговли у нас нет ни с одной страной».

«За несколько лет страны осуществили прорыв в отношениях. Так, в 2016 году объемы торговли между Беларусью и Грузией выросли на 63,4% — почти до $100 миллионов, достигнув рекордного за последние пять лет показателя. Таких темпов роста у нас нет ни с одной страной», — заявил Александр Лукашенко во время встречи в Минске с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

А что на самом деле?

По темпам роста товарооборота Грузия только на 12 месте, уступая, например, Канаде, Гонконгу, Колумбии, пишет «Еврорадио».

В 2016 году товарооборот на самом деле вырос на 63%. Однако три последних года с 2014-го грузинский импорт в Беларусь падает и упал за это время в 2,5 раза (в прошлом году почти на 30%).

А вот белорусский экспорт в Грузию — то падает, то растёт. Особенно экспорт вырос в 2016 году — сразу в 2,5 раза (см. графики).

В 2016 году Грузия начала покупать наш шампунь, йогурт (3,5 тонны), сливочное масло (144 тонны).

Очень выросли продажи наших осьминогов и мидий (в 2 раза), почти в 5 раз продали туда больше колбасы. В 5 раз выросли продажи наших грузовиков, на 20% больше тракторов (83 штуки).

Но особенно впечатляют продажи в Грузию белорусской минералки (объемы продажи выросли в 9 раз), вина (16 тысяч литров) и сыров.

Правда, грузинского вина белорусы импортируют в 71 раз больше, чем продают туда свое.

Особенно белорусский правитель обращает внимание гостя на белорусских туристов в Грузию. По версии Лукашенко, в 2016 году «поток белорусских туристов в Грузию увеличился на треть». Сайт статистического департамента Грузии подтверждает это. В 2015 году Грузию посетили 28,9 тысячи белорусских туристов, а в 2016 году — уже 37 тысяч, это на 28% больше. В прошлом году белорусы заняли 11-е место среди всех туристов, посетивших Грузию.

За пять лет поток наших туристов в Грузию вырос почти в 5 раз.


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