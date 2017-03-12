Cтало известно, кто представит Россию на конкурсе «Евровидении» в Киеве 12.03.2017, 22:50

Юлия Самойлова

Фото: Вокруг ТВ

Представитель определился в ходе внутреннего конкурсного отбора.

Об этом гооврится на сайте «Первого канала», который завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в конкурсе.

Юлия Самойлова исполнит песню о любви «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом, пишет obozrevatel.com.

Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А». Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе» .

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

Авторы музыки и слов песни «Flame Is Burning» — Леонид Гуткин, которые уже не раз сотрудничают с участниками "Евровидения от России (песни Дины Гариповой и Полины Гагариной), а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая в Киеве.