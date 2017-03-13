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Провокатор-«тунеядец» оказался замом по идеологии свинокомплекса

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  • 13.03.2017, 14:36
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Чиновники послали на акцию в Рогачеве идеолога.

Фоторазоблачение опубликовал на своей странице в Фейсбук  журналист Дмитрий Галко, пишет «Салiдарнасць».

«“Мафиози”, который вчера рассказывал рогачёвцам, что он нигде не работает, платит «налог на тунеядцев» и хорошо при этом живёт, оказался замом по идеологии свинокомплекса, Он ещё дерзко так спрашивал у молодого безработного парня: «А что ты вообще умеешь? Нет, что ты умеешь?»

Cайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с воскресной акции протеста в Рогачеве, которая собрала сотни человек, несмотря на препятствия cо стороны властей.


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