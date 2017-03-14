В Китае пластики столкнулись с бумом на внешность «как у Иванки» 1 14.03.2017, 8:34

Иванка Трамп

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Globallookpress.com

Китанянки становятся похожими на дочь президента США Дональда Трампа Иванку.

Об этом пишет Daily Mail.

Пластические хирурги страны сообщили о множестве заявок на процедуры. В качестве образа, который пациентки хотят получить в результате, медикам представляют именно Иванку Трамп. Клиника Foshan Yiwanka Medical Management сыграла на транскрипции имени дочери главы государства и привлекла к себе внимание китаянок, передает Lenta.ru.

«Китайские девушки любят копировать внешность известных актеров. Форму их глаз, носа, губ», — сказал менеджер по управлению персоналом медицинского учреждения Ли Юньсин (Li Yunxing). Также врачи проводят пациенткам липосакцию и увеличение груди.

По информации Daily Mail, в ноябре 2016-го две жительницы американского штата Техас уже потратили тысячи долларов на процедуры, чтобы добиться внешности Трамп.