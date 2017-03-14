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В Дрибинском районе сторож угнал трактор, чтобы съездить к любимой

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  • 14.03.2017, 12:23

К девушке парень доехал, но, возвращаясь обратно, съехал в кювет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за угон транспортного средства в отношении 30-летнего жителя деревни Коровчино Дрибинского района. Подозреваемый работал сторожем в фермерском хозяйстве в соседней деревне Шестаки и ночью, во время дежурства, угнал трактор МТЗ-80, чтобы съездить к своей девушке, пишет sb.by.

— Он не имел ни водительского удостоверения, ни навыков вождения. И все же из сарая, расположенного на производственной базе фермерского хозяйства, угнал трактор и отправился на нем на свидание, бросив вверенную ему территорию без присмотра. К девушке в близлежащую деревню кое-как доехал, а на рассвете, возвращаясь обратно, не справился с управлением и съехал в кювет. Правда, трактор почти не пострадал, и горе-водитель даже сумел уговорить знакомого механизатора вытянуть его из кювета на другом тракторе. МТЗ вытянули и поставили на место. Однако директор фермерского хозяйства, придя на работу, все равно заметил, что ночью техникой кто-то пользовался, и заявил в милицию, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

С работы мужчину уволили. Теперь ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.


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